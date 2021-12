Congo-Kinshasa: Grand-Kasaï - Félix Tshisekedi communie avec la population de Mbuji Mayi

Après une longue attente de tous les Kasaïens en général et ceux de la ville de diamantaires (Mbuji Mayi) en particulier, le président de la République, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé le 24 décembre dans le chef-lieu de la province de Kasaï oriental, première étape de son périple dans le Grand-Kasaï.

C'est en fin de la journée que l'avion transportant le couple présidentiel a atterri à l'aéroport de Bipemba. A sa descente, le premier citoyen du pays a été accueilli par la gouverneure de la province et fleuri par deux fillettes. Il a ensuite salué les membres du comité provincial de sécurité ainsi que d'autres personnalités, avant de passer la troupe en revue. Après l'aéroport, le cortège présidentiel s'est dirigé à la place Kashala Bonzola, lieu aménagé pour le meeting. Une foule immense venue de tous les coins de la ville, visible de l'aéroport jusqu'à la place Bonzola, a manifesté son enthousiasme par des cris de joie, "Fatshi Béton", "Mfumu wa ditunga", "Mwan'etu", etc.

S'adressant à la population en tshiluba durant une trentaine de minutes, le chef de l'État a tenu à remercier les habitants de Mbuji Mayi et des environs pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, mais aussi, présenté aux filles et fils de cette contrée la Première dame qui l'accompagne dans cette grande tournée.

Félix-Antoine Tshisekedi a tenu à apporter un démenti quant à ceux qui racontent qu'il aurait tourné le dos aux Kasaïens. "C'est faux", a-t-il indiqué. Le garant de la nation a fait savoir qu'à son avènement à la tête du pays, il a fait du rétablissement de la sécurité sa priorité. Car, a-t-il renchérit, " il n'y a pas de développement sans la paix ". Et d'ajouter que l'heure est aux actions. Le président de la République s'est cependant réservé de faire des promesses. " Je connais vos problèmes, vos difficultés et vos cris de détresse me sont parvenus ", a-t-il laissé entendre.

S'agissant de la Minière de Bakwanga, en faillite depuis de nombreuses années et considérée comme l'une des causes de la pauvreté de cette province, les assurances du chef de l'État ont été données pour la relance des activités de cette grande entreprise publique. Concernant l'amélioration des conditions de vies de la population, le premier citoyen de la République démocratique du Congo a indiqué que dès l'entame de l'année 2022, le programme présidentiel accéléré de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans les 145 territoires du pays sera mis en œuvre. " En 2023, quand je reviendrai dans le cadre de la campagne électorale, nous allons nous regarder dans les yeux pour évaluer ce que nous aurons réalisé. C'est alors que je solliciterai à nouveau vos suffrages pour un second mandat ", a-t-il chuté avant de remercier une fois de plus la population kasaïenne.

Précisons que c'est pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême, soit trois ans après, que le couple présidentiel est arrivé à Mbuji-Mayi, son fief électoral.