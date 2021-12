Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Trèfle bleu offre des jouets aux orphelins

Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, l'association Trèfle bleu a remis, le 24 décembre à Brazzaville, des jouets à une soixantaine d'orphelins. Ce geste vient redonner le sourire à ces enfants ayant soit perdu leurs parents, soit été abandonnés à leur triste sort.

Le don a été destiné aux enfants de l'orphelinat la " Bonne semence " situé à Kisoundi, dans le premier arrondissement Makélékélé, et ceux du centre d'accueil " Béthanie ", à Moungali, dans le quatrième arrondissement. Il a été composé de ballons, poupées, guitares, voitures, pianos et autres gadgets pour enfants. Selon la coordonnatrice de l'association Trèfle Bleu, Ursule Ngatsélé, l'action entreprise s'inscrit dans le programme " Smile ", mis en place dans le but de redonner le sourire à toutes les personnes, qui semblent l'avoir perdu.

" L'activité a été organisée pour aider ces enfants orphelins à passer un Noël presque parfait, leur redonner un souffle de joie en cette période de fête à travers ce geste que nous leurs faisons ", a indiqué Ursule Ngatsélé.

Toujours dans le cadre de cette aide sociale, Trèfle Bleu entend pérenniser cette initiative. Elle envisage également d'assurer un suivi de ces orphelinats, après les fêtes à travers l'un de ses différents programmes dénommé " Vivre de la terre ". Ce programme consiste à mettre à la disposition de ces orphelinats un terrain pour cultiver les champs qui leur permettront d'être autonomes sur le long terme en vue de subvenir aux besoins quotidiens de ces enfants.

" Après cette fête de Noël, nous prévoyons assurer un suivi de ces orphelinats à travers notre programme " Vivre de la terre". Nous allons offrir un terrain à chacun de ces orphelinats pour qu'ils cultivent la terre. Ces enfants ont besoin de vivre tous les jours et cet appui rendra les orphelinats autonomes ", a fait savoir Ursule Ngatsélé.

Pour les bénéficiaires, cet acte de générosité offre un souffle de joie à ces enfants qui n'aspirent qu'à être heureux bien qu'étant loin des leurs. " Je suis très heureuse d'avoir reçu mon jouet de Noël. Je remercie l'association pour ce geste de générosité, de cœur et d'amour envers nous ", s'est réjouie Maeva Marie Boboto, après avoir reçu son jouet.

Créée depuis 2019, l'association Trèfle bleu vise à promouvoir l'expression et la visibilité de la femme dans ses actions à travers le monde et de soutenir les actions de promotion et d'épanouissement ainsi qu'à affirmer et développer la prise de conscience de la femme sur tous les enjeux de son environnement.