Congo-Kinshasa: Fête de la Nativité - Les indignés se refusent de fêter Noël

Réagissant au message de vœux du Premier ministre, Sama Lukonde, à la population congolaise à l'occasion de la Noël, la coordinatrice du Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC), Nicole Kavira, a souligné qu'il n'y avait pas de raison de fêter.

" Etant donné que les tueries et la misère noire continuent à accabler les Congolais, pas de fête pour les Indignés. Nos vœux pour une paix totale ", a écrit Nicole Kavira sur tweeter le 24 décembre.

Le Premier ministre Sama Lukonde, qui a souhaité joyeux Noël à tous les Congolais, a indiqué dans son tweet que cette " fête de la Nativité, source d'espoir, nous apporte joie et sérénité ". Il a également exprimé " Une pensée particulière à tous ceux qui ont fait don de leur vie pour servir la nation. A tous ceux qui demeurent dans la souffrance pour qui nous devons préparer un meilleur avenir ".

Le Miss-RDC, rappelle-t-on, est un mouvement de la société civile qui lutte pour l'établissement de la paix totale dans le Kivu et les autres parties du pays où règnent l'insécurité et les tueries quotidiennes. Cette structure rappelle que les semeurs de la terreur à Beni, Ituri et les environs ont déjà été clairement identifiés par le gouvernement. Ce qui la conduit à exhorter les autorités congolaises à cesser de tergiverser pour les traquer et les mettre hors d'état de nuire, pour le bonheur de la population de cette partie du pays.

Mais, pour le Miss-RDC, un obstacle à cette lutte contre l'insécurité et les tueries dans cette partie du pays reste l'infiltration de l'armée et des services de sécurité. C'est dans cette optique qu'il continue à réclamer la purge au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo et des services de sécurité, pour y extirper tous les officiers et éléments affairistes ainsi que tous ceux qui sont liés à ces groupes armés et armées étrangères qui sont à la base de la situation décriée.