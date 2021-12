Cote d'Ivoire: Culture et formation académique - Plus de 500 enfants initiés aux valeurs culturelles

La chorégraphie, la danse, l'imitation ainsi que les jeux issus de la tradition africaine, tels que l'awalé et le ludo... Voici une liste non exhaustive des activités culturelles auxquelles ont eu droit plus de 500 enfants au cours des 10 dernières années. Ce, à l'initiative du Groupe Tlt (Toujours à la tête), investit dans la lutte pour l'épanouissement harmonieux des enfants. L'association née en 2010, a procédé à la célébration de ses dix ans d'existence le 26 décembre. La cérémonie s'est déroulée à Agban village (Attécoubé), où se trouve le siège de l'association.

A en croire Gabriel Akré qui en assure la présidence, ce sont plus de 100 enfants, analphabètes pour la plupart, et en conflit avec la loi pour d'autres, qui sont extirpés chaque année des rues, et qui profitent du programme éducatif du Groupe Tlt. Ce programme leur offre des formations d'alphabétisation en cours du soir, combinés à des activités sportives et culturelles destinés à révéler le talent des bénéficiaires. "Pour nous, l'éducation d'un enfant doit aussi prendre en compte la dimension sportive et culturelle, afin qu'il puisse développer leur plein potentiel", a expliqué le président du Groupe Tlt.

Qui s'est réjoui que de nombreux bénéficiaires ont aujourd'hui réussi leur insertion sociale. La cérémonie était placée sous le patronage du ministre des sports Paulin Danho. Dont le représentant a traduit les encouragements et donné des assurances quant au soutien pour la pérennisation de cette initiative. La cérémonie a été ponctuée par des concours de danse, de lecture, de dictée et d'imitation. Elle a aussi enregistré la remise de récompenses aux vainqueurs des différents concours