Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance de la police nationale - Près de 600 millions de FCfa distribués en un seul jour

Des policiers souscripteurs aux différents produits du Fonds ont reçu leurs chèques.

" Le Fonds de prévoyance de la police nationale (Fppn) a fait sa mue, en mettant l'ouvrage sur le métier et le métier est désormais dans le train. Le train du Fppn a définitivement quitté la gare des turbulences... ", le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police Coulibaly Koffi Aminata, est loin d'exprimer une autosatisfaction, mais la conviction des fonctionnaires de police qui constatent avec satisfaction, la renaissance de leur instrument de sécurité social.

Avec la reprise du paiement, dans les délais, aux bénéficiaires, des différents chèques du Fppn. Pour la seule journée du 23 décembre 2021, ce sont 586.863.607 FCfa qui ont été distribués à l'occasion d'une cérémonie solennelle qui a eu pour cadre, les locaux de Fppn, en Zone 3, rue Clément Ader. Cette somme concerne deux produits. Il s'agit de l'entraide fin de carrière (Efc), qui est une épargne faite par le policier pendant sa carrière et qui lui est reversée lorsqu'il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Ces sommes sont payées chaque année, au plus tard le 31 décembre. Cette année, c'est une enveloppe de 269 millions de FCfa qui ont été distribués à 198 policiers, tous grades confondus, qui partent à la retraite, au 31 décembre 2021 et 67,522 millions de F Cfa aux ayants droit des fonctionnaires de police décédés et n'ayant pas bénéficié de leur cotisation Efc de 2013 à décembre 2021. Le second produit est le Plan épargne plus (Pep), qui lui est reversé chaque mois.

L'équipe dirigeante présente ayant hérité d'une lourde ardoise d'arriérés de paiement de ce produit, s'attèle progressivement à les apurer. Le 23 décembre, l'équipe du commissaire divisionnaire de police Coulibaly Koffi Aminata a payé des arriérés suivants : Plus de 124 millions de F Cfa au titre du Pep de la période de janvier à février 2016, plus de 41 millions de F Cfa, de juin à juillet 2021, plus de 36 millions pour le mois d'août 2021 et 49.863.607 millions de F Cfa, pour les retardataires de janvier à mai 2021.

Dans cette population d'heureux bénéficiaires des chèques du Fppn, il y a ceux qui ont reçu leur attestation de fin de paiement de leur maison dans les livres de Sogefiha liquidation, pour le compte des logements à la cité Bae de Yopougon toits rouges.

Des logements dans les régions

A côté du remboursement des cotisations, qui était l'un des principaux défis de l'équipe dirigeante, le Fppn a mis en place d'autres dispositifs pour améliorer le quotidien du policier ivoirien. Il s'agit de l'ouverture d'une agence de crédit logée au sein du fonds, qui fait des prêts avec des taux préférentiels.

L'hôpital du Fppn situé à Yopougon Andokoi qui a été entièrement équipé, n'attend que son ouverture prochaine. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police Coulibaly Koffi Aminata, veut mettre les bouchées doubles pour la dignité du policier ivoirien. C'est pour cela qu'elle annonce, pour l'exercice 2022, une opération immobilière de la police. Mais, la particularité ici est que ces constructions auront lieu dans les différents chefs-lieux de région.

" Le coût du terrain à Abidjan et ses alentours est hors de prix. Nous avons été approchés par des policiers qui ont souhaité avoir leur maison dans les chefs-lieux de leur région d'origine... ", explique le Dg du Fppn. Qui indique que les mutuelles des policiers dans les régions seront mises à contribution dans le projet. Mieux, le commissaire divisionnaire de police Coulibaly Koffi Aminata prévoit entreprendre des démarches avec le secrétariat d'État chargé des logements sociaux, pour plaider l'éligibilité des policiers dans la politique du logement social.

Ces résultats positifs ont pour conséquence de réconcilier les policiers avec leur fonds de prévoyance, qui s'était dépeuplé de ses membres et pour lequel les nouveaux fonctionnaires n'accordaient pas assez de crédit.

Cet état de fait est aujourd'hui un vieux souvenir, à en croire le directeur général. " Quand nous prenions service ici, nous étions à 15 souscriptions, aujourd'hui nous sommes à plus de 5000. Nous sommes entièrement satisfaits. Le fonds se porte très bien ", se réjouit la patronne de la sécurité sociale des policiers.