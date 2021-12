Tunisie: Récit d'une aventure artistique "Peinture à la pâte polymère" de Rached Zarrai Miladi, visible dans une exposition du 8 au 18 janvier 2022

Tunis/Tunisie — TUNIS,26 déc. (TAP, par Sarra Belguith)- Le Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la médina de Tunis à la Kasbah (adjacent au ministère des affaires culturelles) accueille du 8 au 18 janvier 2021 la première exposition individuelle "Peinture à la pâte polymère" de l'artiste polymorphe Rachèd Zarrai Miladi, organisée avec le soutien de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Pratiquant différentes techniques artistiques et photographiques, l'artiste ayant fait ses études en arts plastiques et graphiques à l'Institut supérieur des beaux arts de Tunis (ISBAT) se confie à l'agence TAP pour parler de sa nouvelles aventure artistique unique en son genre.

La genèse: un statut, une cuisine d'où le déclic

C'est par ces termes que l'artiste Rached Zarrai Miladi commence le récit. Le 15 août 2020 un cher ami à lui Moncef Bouchrara a publié un statut sous forme d'une simple question mais oh combien fut évocatrice pour lui. D'où le déclic "Comment les idées neuves vous viennent elles ?" Voici ce que fut ma réponse, dit il "Je ne me contente pas de ce que je vis, ce que je vois ou ce que je lis... j'essaie toujours de développer une autre formule sans tomber dans le plagiat simple et gratuit... mon vécu est ma source d'inspiration..."

De visu, au début de l'été dernier, il a vu son épouse préparer des Hlalems et des Nouassers (Pâtes typiquement tunisiennes). "je suis resté pendant un moment suivre ses mouvements, comment fileter la pâte pour avoir ces vermicelles qui font partie du patrimoine culinaire tunisien ... Du coup j'ai vu ces produits autrement". Au lieu d'une pâte alimentaire pourquoi pas une pâte polymère au lieu d'un plat à consommer gustativement pourquoi pas un tableau à consommer visuellement grâce à cette pâte polymère. C'était son point de départ , son inspiration pour peindre des tableaux en reliefs, des touches en volume 3D ....A partir de ce moment, il a passé tout l'été à pratiquer, tester, essayer, rechercher dans cette technique, aborder les sujets connus allant du figuratif, (paysages, portraits) à l'abstrait (géométrique, lyrique ), tout en essayant de manier cette matière à la recherche de son propre style particulièrement original.

Au bout de quelques temps, il a réalisé une quinzaine de tableaux espérant avoir réussi sa démarche.

"Imaginons un peu un jeune programmeur informaticien et un jeune designer utilisant sa tablette graphique et son ordinateur, une femme de foyer à la cuisine avec ses poêles, ses cuillères en bois et ses épices colorées, un enfant qui joue à colorer sa pâte à modeler afin d'avoir une palette bien riche, un documentaliste qui fait des recherches pour alimenter et enrichir sa base de données de différents courants et activités artistiques, encore une femme au foyer assise en train de fileter et découper les pâtes pour en faire des Hlalems, un artiste peintre sculpteur en bas relief un bricoleur encadreur qui façonne des cadres à son goût..." Toutes ces personnalités vivent en parfaite cohérence dans l'âme d'un vieux sexagénère aux cheveux longs et blancs.

Les nouassers qui jouent le rôle de mosaiques avec des nouvelles trames artistiques, numériques et physiques

Rached vit cette aventure et expérience artistique en polyactivité qui enrichit son quotidien et chasse la monontonie et la routine. Le fait d'exercer une dizaine de métiers dans les peaux de 10 personnes différentes (âge, sexe, culture confondus) épice sa vie et colore ses journées. Utiliser différents outils, dissemblables ustensiles et diverses matières enrichit sa perception des choses et le pousse à chercher et à créer des trames, de nouvelles trames artistiques, numériques et physiques.

Son point de départ était des Hlalems façonnées et filetées de la même manière pour avoir une forme unique semblable à celle des vraies hlalems pour l'appliquer sur toutes les textures (arbres, eau, nuages, constructions etc...). Et d'expliquer "je me suis rendu compte que parfois cela ne colle pas alors j'ai commencé à créer des hlalems endulées pour illustrer l'eau, des hlalems en forme de croissants pour le ciel et des hlalems longitudinales pour les vagétations. Je n'étais pas obligé de copier exactement la forme originale des hlalems mais de m'inspirer et de rajouter pourquoi pas de nouvelles formes pour les vraies hlalems culinaires. Après j'ai constaté pour les murs et les constructions la forme des hlalems en hachures ne colle pas en tant que texture alors j'ai pensé aux nouassers qui vont jouer le rôle de mosaiques...

Dans sa démarche, il utilise comme matière une pâte polymère qui en séchant devient de la porcelaine dite froide. Les produits sont les Hlalems ou nouassers, richta, m'hammess etc... Les courants artistiques inspirés et réalisés par ces produits: L'impressionnisme, le pointillisme, l'abstrait géométrique et lyriques, Land'Art... Les techniques: Mosaique, collage. sculpture, bas reliefs, modelage...

// Mettre en valeur le patrimoine culinaire tunisien à base de la pâte polymère //

Son but est de mettre en valeur le patrimoine culinaire tunisien à base de ces pâtes. "Mon rêve est qu'à la découverte de mes oeuvres par des amateurs étrangers, ces derniers découvrent en même temps la Tunisie et ses spécialités culinaires".

Quand la création devient sa récréation, Rached Zarrai Miladi qui a compensé en quelque sorte sa perception auditive par la visuelle essaie toujours de joindre les bouts de ses travaux. C'est ainsi qu'évolue sa façon d'avoir les idées pour de nouvelles créations... "je ne me lasse pas d'expérimenter et d'essayer d'adapter une nouvelle technique pour un ancien sujet! S'il y a un mot d'ordre pour ma façon de créer il sera "Adaptation" j'essaie toujours d'adapter divers matériaux à de nouvelles techniques ou vis versa".

La curiosité le pousse toujours à créer pour avoir de nouveaux résultats graphiques ou plastiques, chaque nouvelle expérience est un savoureux plaisir pour lui.

A l'age de 64 ans, il précise qu'il n'a pas encore fait "carrière" dans une discipline, un style, une technique ou une école artistique particulière. De l'architecture intérieure à l'art graphique, à l'art plastique (peinture, dessin, aquarelle, sculpture, poterie... etc...) à l'art numérique (Peinture, aquarelle, conception graphique et 2d et 3D), à la photographie ( Macro, Paysage, de la rue, reportages, conceptuel etc...) à l'informatique (ِProgrammation, développement de logiciels pour PC et smartphones Android etc...) "Je suis certain que dans le futur il y aura du nouveau, nouvelle technique, nouveau rendu, nouvelles conceptions".

Toujours plongé au fond de sa bulle, rien que le silence autour de lui, ce silence oh combien utile, il l'aide à se concentrer à voir et apprécier les détails de ses oeuvres.

Artiste polymorphe, il pratique différentes techniques artistiques : aquarelle, peinture, photographie argentique et numérique, créations numériques. Il maîtrise aussi l'informatique appliquée à l'art : conception et développement de logiciels graphiques, conception et développement d'applications pour Smartphones et tablettes numériques...

Parmi ses oeuvres ayant voyagé en dehors des frontières "Bateaux de plaisance sur planètes parallèles". Il s'agit de l'une des oeuvres puisant directement dans l'art de la "mutagrahie", (site http://mutagraphy.net/ et facebook.com/mutagraphie) univers artistique inventé par l'artiste contemporain tunisien Rachèd Zarrai Miladi. Cette oeuvre tunisienne a été choisie pour être exposée du 4 janvier au 30 avril 2021 , à ArtBox Projest World galery de Zurich, la plus grande plateforme d'art avec plus d'un million d'acheteurs d'Art vérifiés. L'oeuvre a été sélectionnée pour être affichée sur des écrans numériques avec plusieurs autres œuvres d'autres artistes de par le monde.

En 2016, il a mis au point son propre concept photographique "l'art de la mutagraphie". Il a opté pour ce vocable qu'il a inventé car d'après lui l'image obtenue d'un élément photographié mute de son sens concret à un sens abstrait ou semi figuratif loin de sa représentation graphique. Cet art consiste en la manipulation de la lumière et sa mise en exergue en la matérialisant au sein de la composition-même. Elle devient ainsi un élément inhérent au sujet de l'œuvre artistique, porteuse de sens et de messages.

Sara