Congo-Brazzaville: Action humanitaire - L'élan de solidarité se manifeste en faveur des sinistrés des inondations

La Fondation Bureau Top Iris, le Port autonome de Brazzaville et la société Indico ont apporté des vivres et non-vivres, au ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour soulager les peines des 108 173 sinistrés des inondations qui sévissent dans la zone septentrionale du pays.

Les inondations dans la Likouala, la Sangha, la Cuvette, les Plateaux ont noyé des habitations et les champs tout en favorisant les gites de reproduction des moustiques et autres germes de maladies. D'où les cas de dermatoses, de diarrhées sanguinolentes, de vomissements, de toux... " Nous ne pouvons pas rester insensibles aux désastres causés par les inondations. Nous manifestons donc cet élan de solidarité pour aider ceux qui sont en difficulté ", a déclaré Romaine Gangoyi, chargée des opérations à la Fondation Bureau Top Iris.

Les vivres et non-vivres apportés sont une manière de répondre à l'appel lancé par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, le 20 décembre, à Brazzaville, à l'endroit notamment des entreprises. Dressant le bilan des inondations ce jour-là, la ministre a fait état de 42 583 personnes sinistrées pour 87753 ménages dans la Likouala. Dans la Sangha 14 646 pour 968 ménages, la Cuvette 36 564 pour 8919 ménages, les Plateaux 24 586 pour 4133 ménages.

Les chiffres ici évoqués ne sont pas figés et peuvent changer à mesure que les eaux sortent davantage de leur lit ou non. Les estimations pour le département du Kouilou, qui vient d'allonger la liste des localités inondées, seront disponibles sous peu, à en croire Irène Mboukou-Kimbatsa. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a salué le geste du cœur des entreprises qui ont commencé à mettre la main à la pâte. Elle espère que les autres vont emboîter le pas.