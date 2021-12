Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - La Dynamique Djiri @venir redonne du sourire aux orphelins

Le président de la Dynamique Djiri @venir, Francis Seck-Mangouani, a offert le 25 décembre des vivres et non-vivres aux pensionnaires des orphelinats de l'Association maison Marie de Magdala à Makabandilou, et du Centre Emmanuel à Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville.

A Makabandilou, la délégation a été accueillie par l'évangéliste Madeleine Ngayan du centre chrétien Néhémie qui a mis en œuvre cet orphelinat depuis 2006. Sur place, une dizaine d'enfants est prise en charge dont certains à titre interne et d'autres à titre externe. Par manque d'écoles publiques dans le quartier, les pensionnaires sont inscrits dans le privé et les responsables de l'orphelinat prennent en charge la scolarisation, en sus de la santé. " Nous sommes aussi une association à qui Dieu a donné la vision pour prendre en charge les enfants orphelins pour leur épanouissement. Nous souhaitons que ces enfants soient des cadres de demain, c'est pourquoi il y a un nombre restreint. Il y a déjà trois vagues parmi lesquelles les étudiants et les travailleurs qui soutiennent même encore cette œuvre. Merci d'avoir passé la journée d'aujourd'hui avec nous parce que nous ne nous attendions pas à ce geste. Notre souhait est de vous voir de temps en temps ", a souhaité Madeleine Ngayan.

Même son de cloche du côté du centre Emmanuel où sa directrice, Lauriane Mavoungou, s'est félicitée de cet acte charitable et a souhaité que le Seigneur puisse rendre aux donateurs au centime.

Le président de la Dynamique Djiri @venir a encouragé les responsables de ces deux orphelinats qui ont choisi d'aider les enfants ayant perdu leurs parents. Selon Francis Seck-Mangouani, le travail réalisé par les orphelinats vient en complément de celui de l'Etat qui dispose des structures appropriées pour s'occuper des plus défavorisés. " Félicitations à vous pour le geste que vous faites au quotidien avec ces enfants. Dieu seul sait que ce n'est pas facile, déjà ce n'est pas facile de s'occuper de deux enfants, mais vous avez des dizaines d'enfants. C'est pour accompagner cet élan de cœur que nous avons voulu nous associer à vous à l'occasion de cette fête pour donner un peu de joie à ces enfants ", a-t-il expliqué.

S'adressant aux enfants, il leur a demandé de consacrer leur vie aux études car il s'agit du passeport pour la réussite. " ... Je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est perdu, vous pouvez réussir, mettez-vous à fond dans les études, vous réussirez. C'est un message d'espoir, rien n'est perdu, accrochez-vous aux études, vous verrez que tout ira mieux ", a-t-il conseillé.

Notons que dans le cadre de la prise en charge des jeunes filles et garçons scolarisés ou non, la Dynamique Djiri @venir dispose, depuis le 11 novembre dernier, dans le 9e arrondissement, d'un centre de formation, d'information et d'orientation des métiers dénommé " L'incubateur Djiri Tech-lab ".