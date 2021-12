Cote d'Ivoire: Radio / Décès de Patrick Nguéma Ndong - Nuit noire à Bangos !

Le célèbre animateur a bercé l'enfance et la jeunesse des dizaines de milliers d'Africains à travers son émission " L'aventure mystérieuse ", un film radiophonique d'une originalité étonnante.

Silence à Bangos. Les drapeaux sont en berne depuis le 23 décembre dans la ville imaginaire créée par Patrick N'guéma Ndong. Le célèbre animateur, producteur et réalisateur est décédé à la Polyclinique Chambrier de Libreville, à l'âge de 64 ans. Souffrant depuis quelque temps, la rumeur de sa mort avait à plusieurs reprises circulé, jusqu'à cette soirée tragique du 23 décembre. L'homme s'était bâti une solide popularité grâce à son émission à succès "L'aventure mystérieuse". Cette production se distinguait par sa grande originalité, puisqu'elle se présentait comme un film radiophonique bourré de suspens. Outre les bruitages et son ambiance pesante, cette production était remarquable par le fait que Patrick N'guéma Ndong y réalisait la voix de tous les acteurs.

Du sorcier Fifian Ribana, au général Mangani Mangwa, en passant par le professeur Eubénézer Euthanazief. Patrick N'guema Ndong a conduit pendant plus de 20 ans ses auditeurs dans les rues de Bangos, la ville imaginaire où l'action n'avait de limite que l'imagination de cet animateur imaginatif et créatif. L'animateur franco-gabonais animait aussi " Triangle ", une émission tout aussi célèbre dans laquelle il épatait son auditoire par sa maitrise des sciences occultes. Il a écrit bien d'articles de presse et livré, dans certaines villes du continent, des conférences très courues sur la spiritualité et les sciences occultes africaines. Né à Royat (France) en 1957, l'animateur Franco-gabonais était détenteur d'un master de littérature comparée et d'études religieuses de l'université d'Indiana aux États-Unis, il a publié un livre titré "Rêves de serpent". Mais il était aussi connu comme un maître en Karaté shotokan et en Viet vo dao, un art martial vietnamien dont il était 5e dan. Il avait 64 ans.