Cote d'Ivoire: Jour de Noël - Prières, cadeaux et réjouissances à Bondoukou

Plus de 500 enfants à Bondoukou ont été conviés le 25 décembre dernier à une série d'activités de réjouissance au glacier du lycée dans le cadre de la fête de Noël. Un concours Miss enfants, des prestations de clowns et du père Noël, une séance de distribution de cadeaux...Tels ont été les temps forts de ces moments de gaieté en l'honneur des tout-petits.

"Notre souci, c'est de faire plaisir aux enfants et aussi aux parents", nous a confié Mme Yao Aya épouse Ouattara, la responsable de cette structure. Dans la plupart des quartiers, la fête de Noël a été également célébrée avec la distribution de cadeaux aux enfants et des repas en famille. Quelques heures auparavant, pour la veillée de Noël, les chrétiens se sont mobilisés dans les lieux de culte pour célébrer la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus- Christ. "

La fête de Noël, c'est l'amour de Dieu pour l'homme à travers son fils. Jésus-Christ par son incarnation a fait de chaque Homme un enfant de Dieu", nous a expliqué M. Patrice Frouman, vice-président du conseil pastoral et paroissial de la cathédrale Sainte Odile de Bondoukou.

Selon Mme Dogbé Yvette de l'église des Assemblées de Dieu temple Jésus roi des rois, cet événement a été consacré essentiellement en une soirée récréative avec la remise de cadeaux à plus de 300 enfants et à des personnes démunies, des veuves et des orphelins. Partout à proximité des lieux de culte et de réjouissance, les forces de l'ordre étaient visibles pour assurer la sécurité des populations.

"Des dispositions particulières sont prises entre le 15 décembre 2021et le 15 janvier 2022 pour ces fêtes de fin d'année", précise le préfet de police de Bondoukou, le commissaire divisionnaire Bouadou Angbonon Blaise qui demande aux populations de collaborer avec les forces de l'ordre.

Notons qu'à la faveur des fêtes de fin d'année, les enfants de l'orphelinat Hellas, les pensionnaires de la prison civile et ceux du centre Saint Camille de Bondoukou n'ont pas été oubliés. Ils ont eu droit à des dons (sacs de riz, bidon d'huile, cartons de savon et d'habits) de la part de plusieurs structures dont l'Ong Notre grenier et ses partenaires