Madagascar: Programme M'Hetsika M'Vola - Formation de jeunes éducateurs sportifs

M'Hetsika M'Vola est un programme porté par la Fondation Axian, l'opérateur de mobile money M'Vola et la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Le partenariat publique - privé au service du sport. C'est ce que l'on peut dire de la toute nouvelle initiative réalisée dans le cadre du programme M'Hetsika M'Vola. Il s'agit en l'occurrence de la formation dispensée à 32 jeunes issus des quartiers défavorisés, dans le domaine de l'éducation sportive.

Certificats

Ces jeunes qui ont reçu leurs certificats au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée la semaine dernière à l'Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha, ont été sélectionnés au niveau des Fokontany de différents arrondissements de la capitale. Ils ont participé à la deuxième vague de la formation organisée par le programme M'Hetsika M'Vola dans le cadre du projet " Education au Développement par le Sport " option rugby dispensé par l'ANS. Le concept est dénommé développement par le sport car ces formations ont, entre autres objectifs : la création de nouvelles opportunités professionnelles, l'augmentation de l'employabilité des jeunes des quartieres défavorisés de la capitale et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles.

Démocatisation

Le programme M'Hetsika M'Vola est axé sur la démocratisation de la pratique sportive et sa promotion en tant qu'outil d'intégration sociale et de formation. En effet, le sport est un puissant vecteur d'éducation et d'intégration sociale chez les jeunes. Il inculque les valeurs du vivre ensemble, du respect des autres et se présente comme un outil efficace pour lutter contre toutes discriminations celles liées au genre, à l'origine ethnique au handicap. Et c'est justement pour répondre à ces enjeux qu'a été initié le programme M'Hetsika M'Vola dont les activités tournent autour de la construction d'infrastructures sportives de qualité dont les terrains multisports, ainsi que la formation des jeunes issus des quartiers pauvres d'Antananarivo, aspirant à travailler dans le domaine de l'animation et de l'encadrement sportif.