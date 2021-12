Madagascar: Zanzibar International Fashion festival - Alexandre Rakotoson représente Madagascar

Le styliste humble mais reconnu à l'international. Une belle création de Monsieur Fashion Week.

Le festival international de la mode de Zanzibar est le plus grand festival de mode et culturel d'Afrique de l'Est, présentant les derniers et meilleurs designs et promouvant les talents de tout le continent africain, et au-delà. Le festival, maintenant à sa deuxième édition, s'est imposé comme l'un des festivals de mode africaine les plus importants et les plus réussis du continent.

Ayant débuté le 26 et ne se terminant que le 29 décembre, le Zanzibar International Fashion Festival est composé de plus de cinq événements : une vitrine de mode, un carnaval de mode, de la musique en direct sur la place du marché de la mode (marché de la mode de Noël), des ateliers, une tournée de mode, ainsi qu'un défilé de mode à l'intérieur et à l'extérieur à grande échelle sur la route Old Fort et Forodhani pour lequel le festival est réputé. Il crée une plate-forme permettant à des publics différents de s'engager dans les cultures mondiales de la mode, notamment les professionnels de la mode, le public local en Tanzanie, les enfants et les jeunes. En ce moment, l'accent est mis sur les marques socialement responsables qui non seulement font des déclarations dans le monde, mais qui font également la différence.

" Notre fierté ". Alexandre Rakotoson, né à Antsiranana, est un promoteur culturel et créateur de mode et de la marque Sandjay Madagascar, fondateur de l'ONG jeunes volontaires de Madagascar, ainsi que le festival international pour la promotion culturelle : Madagascar Fashion Week Océan Indien.

Après de nombreuses expériences dans le monde de l'audiovisuel ; TPS (télévision par satellite) et de la communication, puis de nouveau humanitaire et culturel durant les années 2000 ; il lance sa première collection sous le nom Sandjay qui veut littéralement dire " mon look ", et de nombreux projets avec plusieurs artistes à Madagascar tels que Jaojoby (40 ans de scène du roi du salegy), le groupe 'Zay, Rossy, Dah'Mama... et dernièrement le lancement de l'album de Nytha qui est l'ambassadrice de l'ONG JVM. Alexandre Rakotoson devient incontournable à la fin de l'année 2018. Ses défilés spectaculaires, les uns après les autres, renversent les conventions du vêtement. Durant ces années, par le contre-pied qui caractérise souvent ses réalisations, il habille les hommes et les femmes, bouscule le mouvement fashion panafricain et indiaoceanien, fait défiler des " mannequins " qu'il croise dans la rue et habille pour le grand public... Grand professionnel de la culture et maîtrisant les classiques de la mode, créatif et pas uniquement provocateur, il mêle parfois dans ces collections humour et détournements.

En 2019, Alexandre Rakotoson devient le président de la fédération des créateurs et de designers de mode africains - zone océan Indien. C'est également à cette époque que France télévision a décidé de parler de ses combats et de sa passion pour Madagascar Fashion Week Océan Indien qu'il intitule " ça défile à Madagascar ". Il est récompensé d'un grade de grand commandeur des arts, des lettres et de la culture en février 2020 par la ministre de la Communication et de la Culture.

S'il est fréquemment surnommé " Monsieur Fashion Week " par les médias, Alexandre Rakotoson, passionné des arts et de la culture, est considéré principalement comme un symbole de la culture malgache, indianoceanienne et africaine, et est devenu une icône de la mode.