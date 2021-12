Madagascar: Football - Une année aigre-douce pour les Barea

Le bilan de la sélection malgache est loin d'être satisfaisant avec une seule victoire en huit matches. Néanmoins 2021 a offert quelques bons moments pour les Barea.

Le verdict est tombé jeudi. Madagascar termine l'année 2021 à la 101e place du classement mondial de la Fifa. À titre de comparaison, la Grande ile occupait le 94e rang à la fin 2020. Ce recul est compréhensible vu les performances en dents de scie de la sélection malgache : une seule victoire, cinq défaites e t deux nuls. Les Barea n'étaient pas au top de leur forme. Ils ont été éliminés de la course à la phase finale de la CAN, en mars. Ce qui a coûté sa place à Nicolas Dupuis, remplacé par Éric Rabesandratana.

L'équipe nationale a repris du poil de la bête depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur. Elle a affiché un visage différent. On peut notamment parler de ce magnifique jeu en triangle, à l'origine du but de la victoire face aux Congolais. L'unique succès des Barea cette année. Cette action rappelle à elle seule que les Barea ont toujours les capacités pour fournir du beau jeu. On peut aussi parler de cet état d'esprit plus conquérant face à la Tanzanie, illustrée par les percées d'un Lapoussin intenable. C'était bien, mais ce n'était pas encore suffisant. La qualification ratée pour les barrages du Mondial vient nous remémorer qu'il y a encore du chemin à faire. Ne serait-ce que pour retrouver le niveau de juin-juillet 2019. Comme Rabe le répète souvent : " Il reste encore beaucoup de travail ".

Joyau

Il y a eu du bon en 2021. L'inauguration du stade Barea en fait aussi partie. Indéniablement. Fini l'enceinte vétuste et hors d'usage. Place au nouveau joyau de 40 000 places. Il y a eu du moins bon aussi, comme la fête gâchée lors du premier match à Mahamasina (ndlr : défaite devant le Bénin). Ce revers a été catastrophique sur tous les plans. L'Histoire retiendra, en effet, que les Barea se sont inclinés pour leur première apparition dans le stade qui porte désormais leur nom. Et aussi, que Rabe a perdu pour sa première à la tête de la sélection malgache.

Cette entame de campagne catastrophique sera suivie de trois autres déconvenues, avant que Njiva ne stoppe l'hémorragie en marquant le but de la gagne face aux Léopards (ndlr : victoire devant la RD Congo). Mal-- heureusement, l'équipe nationale retombera dans ses travers par la suite. Et elle sera éliminée de la course au Mondial, en novembre.

Les Barea regarderont donc la CAN 2021 à la télévision, en janvier. Ils verront notamment les performances des Cœlacanthes des Comores, uniques repré-sentants de l'océan Indien, 132e au classement Fifa, mais qualifiés pour le sommet continental. Cette image devrait réveiller l'orgueil de chaque joueur, en vue de la campagne pour la CAN 2023.