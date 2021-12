Congo-Kinshasa: La vente des produits morcelés envahit le marché

Plusieurs vendeurs et vendeuses de la capitale Kinshasa, plus particulièrement ceux du marché UPN préfèrent vendre des produits en morceaux pour écouler facilement leurs marchandises et donner l'accès aux clients de toutes les classes sociales. Ce constat a été fait par le quotidien La Prospérité, à l'issue d'un reportage.

Les vendeurs du marché UPN ont confié qu'en vendant des produits morcelés, leurs stocks s'écoulent plus rapidement et donc, les ventes sont plus rentables du point de vue du temps que prend l'écoulement des marchandises.

"Nous vendons des produits morcelés. Cette méthode de vente nous permet d'écouler nos produits à moyen terme. Au vue de petits bénéfices que cela nous procure, la vente rapide de nos produits nous aide à capitaliser nos fonds, à payer nos loyers, à scolariser nos enfants, et à prendre soin de nos famille", a déclaré une vendeuse.

La vente des produits morcelés tels que les tomates de conserve, dont les boites sont divisées en deux et vendues séparément, les oignons coupés en deux ou plusieurs morceaux, l'huile de cuisine vendu en petites proportions (boites, coca, etc.)... n'est pas qu'une bonne affaire pour les vendeuses et vendeurs, mais répondent aussi à un besoin réel de certains acheteurs qui peuvent au moins se procurer certains produits de première nécessité, malgré leur faible niveau de pouvoir d'achat.

L'une des clientes trouvée sur place a donc réagi en ces termes : " Comme nous n'avons pas assez de possibilité pour faire nos achats dans les supers marchés, où les produits se vendent selon les normes, nous préférons aller dans les marchés centraux, où l'on peut trouver des produits en morceaux dans la marge de nos ressources ".