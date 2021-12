Congo-Kinshasa: Œuvres caritatives à l'occasion des festivités - AN - Mboso partage un repas de cœur avec les orphelins et enfants atteints d'albinisme

C'est sous la bénédiction du couple présidentiel, Denise Nyakeru et Félix-Antoine Tshisekedi, que ce samedi 25 décembre 2022, Christophe Mboso N'Kodia, Président de l'Assemblée nationale, entouré de la rapporteur adjoint, Colette Tshomba Ntundu, et du 2ème vice-président du Sénat, a communié avec les enfants orphelins et ceux atteints d'albinisme, en marge de la célébration de la nativité. A cette occasion, Christophe Mboso a porté à la connaissance du public que le Palais du peuple reste ouvert au public et à tous les enfants qui veulent y passer les festivités de Noël et de Nouvel an.

Le Président de l'Assemblée nationale a procédé à une cérémonie de remise symbolique des présents à ces enfants.

Il a, en même temps, annoncé qu'à partir de lundi, le bureau visitera les orphelins dans leurs milieux de vie, avec un lot de cadeaux.

Et, ensemble avec sa délégation, ils ont procédé au partage du repas de cœur avec les orphelins et enfants atteints d'albinisme.

Christophe Mboso était au four et au moulin, pour servir personnellement ces enfants démunis.

Pour des besoins de précision, le site du Palais du Peuple, après avoir été ouvert au public le 25 et le 26 décembre derniers, il le sera également du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Plusieurs activités sont inscrites au programme de ces journées. Outre la kermesse organisée dans l'enceinte du Palais du peuple, il y a des visites, des séances photos souvenirs, des feux d'artifice, des concerts populaires, des concerts d'actions de grâces et animations libres, divers spectacles, et ainsi de suite.