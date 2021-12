Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Une exposent au musée Cercle africain

La troisième édition du Salon de peinture du Congo, couplée à la célébration du troisième anniversaire du musée Cercle africain, est organisée du 21 décembre 2021 au 20 janvier 2022. Le vernissage s'est déroulé en présence des autorités, des artistes et du public.

L'événement unique en son genre réunit, jusqu'au 20 janvier 2022 au musée Cercle africain, trente et un artistes dont vingt-six de Pointe-Noire et cinq de Brazzaville. Ils exposant cent soixante et un tableaux."Ces œuvres sont variées tant par les techniques utilisées (l'huile sur toile, l'acrylique, le collage, le couteau sur toile, le crayon pastel sec... que par les thèmes abordés. Elles témoignent de la richesse de la création plastique dans l'art pictural contemporain", a dit Chardin Alphonse Kala, président du Comité culturel du musée Cercle africain. en souhaitant qu'elles susciteront l'interêt du public qui s'en procurera pendant la durée de l'exposition.

Organisée sur le thème"Confinement,confinama: vie et covid", la troisième édition du Salon de peinture du Congo coïncide aussi avec le troisième anniversaire du musée Cercle africain dont le but, est entre autres, de participer au rayonnement culturel du Congo, par l'organisation de plusieurs activités (célébrations des journées internationales, expositions, spectacles de théâtre...).

Ce haut lieu de la culture et du savoir a, du 3 décembre 2018 au 30 novembre 2021, enregistré près de 13 426 visiteurs (adultes ou jeunes). Ainsi, depuis trois ans, la Fondation musée Cercle africain, la société Eni Congo, les partenaires publics et aussi privés s'évertuent, à travers diverses activités culturelles, à booster la culture et les arts en mettant en lumière les artistes.

C'est à ce titre que s'inscrit cette troisième édition, vitrine des arts plastiques qui permet aux artistes de vendre leurs oeuvres et aussi de discuter des problèmes qui concernent leur métier."L'artiste produit des questions et des émotions. Il revisite le savoir établi. Envisager l'artsite comme un producteur d'idées et de savoir pourrait s'averer comme une perception porteuse. En effet, il est le porte-parole des sociétes, des sans voix", a dit Samuel Matoko, s'exprimant au nom de tous les exposants. "Nous avons peint le monde avant la covid 19, nous le peignons pendant cette crise sans pareille, nous le peindrons après cette crise dans toutes ses perepeties", a-t-il ajouté.

Ouvrant le salon, Philippe Mboumba, conseiller socio culturel du député-maire de la ville, a dit que cet espace, fruit de la coopération public-privé, donne aux artistes la possibilité de s'exprimer, voir de pérenniser cette activité pour le rayonnement de l'art dans la ville qui va célébrer, en 2022, le centenaire de son existence.

Des attestaions de participation ont été remises aux artistes peintres ayant participé aux deux premières éditions, sous les ovations du public.

Signalons que pour préparer la relève dans l'art pictural pouvant remplacer les Trigo Piula, Rémy Mongo Etsion, Gotène..., le musée Cercle africain a déjà lancé la campagne d'inscription des enfants aux ateliers de peinture et de théâtre qui commenceront le 4 février prochain.