Congo-Kinshasa: Soirée de recueillement en mémoire d'Olivier Mpunga - Les activistes pro-démocratie invitent le gouvernement à l'application effectif des droits de l'homme en RDC

Organisée dans la commune de la Gombe ce jeudi 23 décembre 2021, une soirée de recueillement en Mémoire d'Olivier Mpunga s'est déroulée dans la paix.

Plusieurs activistes pro-démocratie présents sur la place des évolués, dans la commune de la Gombe, ont invité le gouvernement d'activer la sensibilisation du respect des droits de l'homme et de le mettre en application effective en République Démocratique du Congo.

"Etre congolais, c'est pour nous une erreur ? Quel avenir et héritage allons-nous laisser à nos enfants ? Si nous ne pouvons plus vivre en sécurité dans la capitale Kinshasa ? Si nous ne pouvons plus marcher plus tard la nuit ? Aujourd'hui, l'homme congolais a plus peur de celui qui est censé le protéger que de celui qui ne le protège pas. La police torture, maltraite et fait souffrir le peuple congolais dans ce propre droit, lui qui est censé nous protéger, est devenu un loup contre nous. Tout cela, c'est parce que les droits de l'homme sont bafoués. Nous demandons à l'Etat congolais de quitter la phase de juste sensibilisation et de commencer à appliquer ces droits de l'homme effectifs, pas au profit des uns et non des autres car nous sommes tous congolais", a déclaré Joël Akedika, l'un des membres des activistes pro-démocratie.

Pour rappel, quarte policiers dont le commissaire supérieur principal, Samuel Mopepe, chef de département des opérations à la direction générale des renseignements et services spéciaux (DGRSP) et le commissaire Nzita Mananga sont en train de comparaitre devant la Cour militaire qui siège en procédure de flagrance pour torture ayant causé la mort d'Olivier Mpunga.