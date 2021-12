Congo-Kinshasa: Sombre !

Sombre. La tristesse aura atteint le paroxysme. Il n'y a aucun doute : Ce fut un Noël noir. Tout n'est pas passé comme prévu, du moins, pour des chrétiens congolais de Beni qui tenaient, à tout prix, à commémorer comme il se doit, la naissance de Jésus-Christ en famille, sous la bonne humeur.

Malencontreusement, l'irréparable est arrivé. Quel choc ! C'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour l'état de siège, mauvaise nouvelle pour tous les efforts déployés jusqu'ici, pour tous les combats.

Au moins huit personnes sont décédées dans une explosion samedi 25 décembre en pleine ville de Beni, dans l'est de la RDC. Un homme a déclenché une bombe près d'un bar où des gens fêtaient Noël. En plein état de siège depuis le mois de mai, la province du Nord-Kivu continue de subir l'insécurité. Parmi les autres 20 blessés, admis dans des hôpitaux, figurent deux bourgmestres adjoints des communes de Mulekera et de Ruwenzori.

Selon le porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, l'attaque aurait eu lieu aux environs de 20h, heure locale, à l'entrée d'un bar très fréquenté d'Ishango. Il précise que le kamikaze a activé la bombe à l´entrée du bar, après avoir été empêché par les vigiles d'accéder au bar bondé de clients". Oui, il y a de quoi de s'étonner, savoir que c'est un kamikaze, un qualificatif qui revient très fréquemment dans les pays Arables.

L'état de siège décrété par le Président Félix Tshisekedi pour mettre fin aux violences et aux guerres dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, situées à l'est du pays, avec ce Kamikaze, il est devenu de plus en plus difficile de marcher.

Pour le porte-parole du gouverneur militaire, " les terroristes ADF (Forces démocratiques alliées - NDLR), aux abois sur le plan opérationnel sur le terrain, ont actionné leurs cellules dormantes dans la ville de Beni et les agglomérations environnantes en vue de déclencher des actions contre les paisibles citoyens ".

Le maire de Beni appelle les habitants à rester chez eux. Les autorités militaires du Nord-Kivu appellent la population du territoire de Beni à la vigilance et à éviter les lieux de forte affluence pendant cette période des fêtes.

Dans les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri, les armées congolaise et ougandaise mènent depuis le 30 novembre des opérations militaires conjointes contre des positions des rebelles du groupe d'origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF). Dans tous les cas, le Gouvernement devra ouvrir l'œil, trouver des voies et moyens pour instaurer une paix et une sécurité durable. Il y a urgence.