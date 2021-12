Congo-Kinshasa: Pour lutter contre les fakenews et améliorer la communication numérique - Patrick Muyaya et Casimir Eberande présentent deux grands projets au Gouvernement

Depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, le 26 avril 2021, on peut tout reprocher aux ministres sauf la volonté de mieux faire et de servir autrement les congolais, dixit Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et médias.

Alors, pour ne pas tomber dans son propre piège, il associe dorénavant dans son combat le Ministre du Numérique, Casimir Eberande, pour de nouvelles actions de grande ampleur au sein du Gouvernement. En effet, lors de la 34ème réunion du Conseil des ministres présidée par le Chef de l'Etat le vendredi dernier, les deux membres de l'exécutif central ont présenté conjointement deux grands projets, à savoir : "la charte graphique du Gouvernement" et "le Portail de la République". L'apport du premier projet repose sur l'amélioration de la communication numérique tandis que le second, lui, a été conçu dans l'idée de lutter efficacement contre des spéculations et autres formes de fakenews en République Démocratique du Congo.

Que doit-on retenir de la Charte graphique du Gouvernement ?

"Cette Charte définit d'une part, les règles qui encadrent l'identité visuelle du Gouvernement et détermine, d'autre part, le logotype, les émetteurs du Gouvernement, les règles d'usage, la composition, la typographie et les couleurs, ainsi que leurs dimensionnements et déclinaisons sur différents supports de communication. Ces règles s'appliqueront à tous les Ministères du Gouvernement, leurs administrations et services rattachés. Une attention particulière a été portée sur l'harmonisation des noms de domaines du Gouvernement qui ont été réservés sur le sous domaine gouv.cd avec pour principale recommandation l'utilisation d'adresses mail professionnelles par tous les membres du gouvernement, leurs administrations et services sous tutelle", a communiqué le Porte-parole du Gouvernement, dans le traditionnel compte rendu du Conseil des ministres.

Quid du Portail de la République ?

"Les Ministres du Numérique et celui de la Communication et médias ont présenté au conseil des ministres le Portail de la République, une vitrine qui permet de doter le Gouvernement d'un outil attractif, innovant et intuitif qui présente les axes, actions et activités de tous les secteurs du pays et ainsi lutter contre la propagation des fakenews. Le Portail de la République est à considérer comme le hub transactionnel et d'entrée sur la toile en République Démocratique du Congo et représente notre pays sur base de sa Constitution en décrivant son histoire et sa géographie ; ses institutions, son patrimoine culturel, faunique et floristique ; ses richesses en sol et en sous-sol ; sa capacité à attirer les investissements, etc. Le Conseil des ministres a recommandé la mise en place d'une Commission interministérielle Numérique-Communication et Médias avec l'accompagnement de la Primature afin d'assurer, dans le meilleur délai, la gouvernance du Portail de la République et la mise en œuvre effective de l'identité visuelle définie dans la Charte graphique du Gouvernement", a précisé Patrick Muyaya, toujours dans le compte rendu, sur les antennes de la télévision nationale.

Il y a lieu de retenir que lors de la même réunion du Conseil des ministres, le Ministre du Numérique, Casimir Eberand, en solo cette fois-là, a informé le Gouvernement de l'octroi du préfixe international 605 à la République Démocratique du Congo par International Barcode Network (IBN), comme code-à-barre de codification et de traçabilité des produits et documents congolais à l'étranger.