Congo-Kinshasa: Statut et procès-verbal légalisés /SOCODA - Nyoka Longo et le nouveau Conseil d'administration entrent en fonction

"Le chien aboie la caravane passe", dit-on. Désormais, un nouveau vent souffle à la Société Congolaise des Droits d'Auteurs et Droits Voisins (SOCODA COOP- CA) où les nouveaux administrateurs élus par les sociétaires ont pris leur fonction, ce mercredi 22 décembre 2021, au siège national de la coopérative, dans la commune de la Gombe.

A la tête du Conseil d'administration, lui-même le Président Joseph-Roger M'Vula Nyoka Longo a, à cette occasion, présidé personnellement la toute première réunion de cette organe suprême de la Société, au cours de laquelle la majorité des administrateurs ont pris part. Trois sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. D'abord, il y a eu la communication du nouveau PCA, la remise des textes légaux (statut et procès-verbal de deux dernières Assemblées générales) de la SOCODA aux administrateurs. Le dernier point était consacré aux divers.

"C'est dans un esprit calme et serein que nous nous avons tenu cette première réunion. C'est un réel plaisir de se retrouver entre collègues qui ont été élus au Conseil d'administration et au Conseil de surveillance. Je remercie tous les artistes qui m'ont fait confiance pour diriger ce Conseil d'administration. Mais seul, je ne peux rien faire. Ensemble, nous allons réussir avec la direction générale pour l'intérêt et le bon fonctionnement de notre société", a déclaré le Président Nyoka Longo alias "Mukongo ya Nkoba".

S'agissant du procès-verbal, ce document est bel et bien notarié et déjà publié dans le Journal officiel de la République. Cela signifie qu'il est certifié par l'Etat congolais qui a pris acte du nouveau statut et de l'élection de nouveaux administrateurs, selon la volonté de l'Assemblée. Donc, ces documents ont un caractère impersonnel et sont opposables à tous sans distinction ou couleurs des membres. "C'est dans le silence que les responsables de la coopérative ont pu régulariser les textes qui posaient souvent problèmes auparavant. Pour une fois, la SOCODA reprend l'élan dans la plus grande régularité. Donc, on peut dire avec dextérité que le Président Jossart Nyoka Longo vient de mettre de l'ordre à la société des artistes congolais".

Noël et Bonne année : les Vœux de la SOCODA à Fatshi

Il faut souligner que dans sa communication, le PCA de la SOCODA a, premièrement, émis, au nom des Artistes congolais, ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité au Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et à Son Excellence le Premier Ministre, à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An.

Après cette réunion, Nyoka Longo a procédé à la présentation de nouveaux administrateurs devant l'ensemble du personnel de la SOCODA. On a salué la présence remarquée de la star la plus populaire Werrason, du professeur André YOKA, de l'ancien PCA Jacques Mondonga, ainsi que la Diva Marie Claire Mboyo dit la Cléopâtre Mbilia Bel, parmi les administrateurs. Faisant d'une pierre deux coups, le Président du Conseil d'administration a présenté également la nouvelle équipe du Conseil de surveillance de la Coopérative.

Venus de la Coordination provinciale et de la Direction générale, les agents et cadres ont été heureux de communier avec les nouvelles figures de deux Conseils de leur entreprise.

Notons que cette rencontre précède les deux Assemblées générales (Extraordinaire et ordinaire) qui se sont déroulé respectivement les 11 et 25 septembre 2021 au centre Thérésanium dans la commune de Kintambo. Ces assises ont permis aux artistes (coopérateurs) de choisir librement et démocratiquement les nouveaux administrateurs qui vont assurer l'orientation et le contrôle de leur Société de droits d'auteur en RDC. Au cours de l'Assemblée extraordinaire, les sociétaires ont doté à la SOCODA un nouveau statut uniforme et conforme à l'acte de l'OHADA afin de vider la question sur la dualité des statuts dans la société.

Désormais au travail, Président Jossart et ses disciplines sont déterminés de travailler dans une harmonie parfaite avec la Direction générale pour donner un bel élan à cette société.

Cette thèse a été soutenue par le Directeur général Michel AGU qui, à son tour, a aussi présenté les membres de sa Direction en charge de la gestion quotidienne afin de permettre aux nouveaux administrateurs d'avoir une idée globale sur la SOCODA et son fonctionnement sur le plan administratif, financier, technique et ressources humaines.

" L'ensemble du personnel ainsi que les ayants-droits comptent sur vous chers administrateurs pour redorer l'image de notre société qui, hier, était ternie par certains prédateurs" , a déclaré le DG Michel AGU.

Cette cérémonie atteste une communion parfaite entre les agents, les gestionnaires de cette unique coopérative qui a la charge de la gestion collective des droits d'auteurs et des créateurs en RDC.

Qui dit mieux ?