Congo-Kinshasa: Clôture des séances de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable/DGRAD - Jean-Parfait Ntabala exhorte les participants à l'excellence pour la maximisation des recettes

C'est après quatre jours d'intenses travaux que se achevées avec satisfaction, ce 24 décembre 2021, au Centre Béthanie dans la commune de la Gombe, les séances de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, organisées par la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participation (DGRAD).

En raison du bon fonctionnement de cette direction par le biais de ses agents et cadres, ces jours ont été consacrés notamment, à des thématiques pédagogiques tirées de la Constitution, du Statut des Agents de carrière des services publics de l'Etat et de l'Ordonnance-loi portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales.

Compte-rendu des séances

Le civisme et la gestion responsable de deniers publics étant des leviers puissants de management de l'économie par le Gouvernement, ces échanges ont été d'une importance capitale pour rappeler aux agents, les cadres ainsi que les services d'assiette ce qu'on attend d'eux, quant à l'exercice de leurs attributions respectives et au respect des procédures édictées par la loi.

Afin de clore ces assises, Jean Grégoire Pinga Mobule, Directeur de l'informatique de la DGRAD, a insisté sur la nécessité du respect des lois et règles qui permettent d'organiser la société. Autrement dit, selon lui, tout acte générateur des recettes doit être autorisé au préalable par le parlement, en tenant compte de l'exercice budgétaire prévu pour l'année.

Il a également recommandé aux agents et cadres de ne pas user de la fraude mais, plutôt, de se lancer dans la mobilisation des recettes dans la plus grande honnêteté et en rendant compte avec des vrais chiffres.

Car, en effet, ils sont l'instrument par excellence du Gouvernement dont cette mobilisation des recettes, grâce à cette transparence et au sérieux, lui permettrait de prendre des décisions adéquates pour faire face aux différentes difficultés.

Tout en étant conscient de leur qualité d'Agents publics de l'Etat, ils ne peuvent pas mener que des activités qui ne leur sont permis.

En d'autres termes, ils ne peuvent pas aller au-delà de leur travail. Tout comme, en étant tous des citoyens congolais, ils doivent aussi contribuer aux charges de l'Etat, en payant les impôts et taxes.

Outre cet aspect des choses, et surtout que personne n'avait pas le monopole de la parole, les agents et cadres ont, eux aussi, exprimé leurs préoccupations liées aux responsabilités de l'Etat à leur égard, aux difficultés professionnelles rencontrées et à la nécessité d'assurer leur formation et leur mise à niveau ainsi qu'au besoin de la mise à leur disposition des textes légaux et réglementaires afin qu'ils s'y réfèrent quotidiennement.

Il sied de noter que ceux-ci ont éprouvé, par ailleurs, le besoin, d'être formés, informés, écoutés, valorisés et récompensés. Ils ont aussi des attentes vis-à-vis de l'Etat employeur, représenté par le Directeur Général, Jean-Parfait Ntabala qui, à son tour, tout en ayant assisté à la lecture du compte rendu de ces séances de sensibilisation, n'a pas manqué de mots.

Jean-Parfait Ntabala appelle à la maximisation accrue des recettes non fiscales

Pour sa part, le DG a affirmé que "la Haute Direction de la DGRAD était animée par le souci d'intérioriser la vision du Chef de l'Etat son volet de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, afin de mettre en application les options levées lors des dernières conférences budgétaires". Et que dans la même optique, "l'importance du paiement des impôts, taxes et autres droits permettent au Gouvernement de mobiliser des ressources, pour financer son programme de développement", a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a loué cette initiative qui a permis aux participants de débattre sur des questions relatives à l'éthique d'un agent public de l'Etat, à son intégrité, à la transparence et à la confiance qu'il inspire au regard de la fiscalité de la RDC.

Et il a fini par les inviter à tirer profit de ces échanges et à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu pour qu'ensemble, qu'ils atteignent leur objectif commun qui est celui de la maximisation accrue des recettes non fiscales de l'Etat.