Congo-Kinshasa: Le système "droit d'auteur"/UPN - Les étudiants lancent un appel solennel au Chef de l'Etat

Après avoir participé aux épreuves des examens de la première et deuxième session de l'année académique 2020-2021, les étudiants de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) ont observé un mauvais système de la part des quelques Chefs de Travaux et Assistants.

Ces derniers leur imposent de payer obligatoirement le droit d'auteur qui nage entre 5.000 et 10.000 FC avant de faire les examens. Tel est la situation actuelle à l'Université Pédagogique Nationale après une interview accordée au Journal la Prospérité ce jeudi, 23 décembre 2021.

Selon un groupe d'étudiants trouvé dans l'enceinte de l'Université Pédagogique Nationale, ce système a fait souffrir les étudiants pendant la période des examens. L'un de ces étudiants de la faculté des Sciences Humaines et Lettres a fait savoir que les autorités leur disent qu'ils ne mangent pas l'intelligence. Selon cet étudiant, cette expression est la réponse que les Chefs de Travaux et les Assistants donnent aux étudiants qui se disaient capables d'affronter les épreuves sans avoir payé le droit que demandent ces enseignants. Cette pratique a causé beaucoup de dégâts à la première session, entre autres, le manque de côtes, l'omission des noms sur les listes de délibération et des échecs inédits.

D'après un autre étudiant de G3, Sciences de l'Information et de la Communication (SIC), la suspension de la vente des syllabus est la vraie cause de la souffrance des étudiants qui a plus encouragé cette mauvaise pratique qui consiste à payer le droit d'auteur avant toute épreuve.

Les étudiants et futurs cadres du pays de l'UPN voudraient tout simplement par ce fait, lancer un appel solennel au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi, de pouvoir stopper ce système qui commence à prendre ses décors au sein de leur Alma Mater.

Il revient de signaler à ce niveau qu'il y a de cela une année passée que le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait suspendu la vente des supports dans cette Alma Mater, dans le cadre de lutter contre les antivaleurs qui régnaient autrefois dans les établissements supérieurs et universitaires en RDC.