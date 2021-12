Cameroun: Noël 2021 - Un message de paix

Thème principal de l'homélie de l'archevêque, Mgr Jean Mbarga à la cathédrale Notre-Dame des Victoires samedi dernier.

Grande était la joie de la communauté chrétienne d'accueillir un nouvel enfant, qui plus est, le Sauveur. Et les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Yaoundé l'ont montré en la cathédrale Notre-Dame des Victoires en faisant le plein d'œuf ce 25 décembre 2021, jour de la fête de la Nativité. Tout un espace a été aménagé pour une crèche décorée à l'Africaine. Des feuilles sèches de bananiers, des palmes, l'étoile du berger, des fleurs aux couleurs chatoyantes, le tout illuminé par des guirlandes. En souvenir de l'Emmanuel né dans une mangeoire.

Au cours de cette célébration eucharistique, Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé, célébrant principal, a rappelé aux fidèles que Noël apporte au monde entier la joie. C'est une fête de l'humanité qui redonne espoir à l'avenir en clôturant une année et en s'ouvrant à une autre. Concernant les projets de société liés à la cohésion sociale et à toutes les formes de pauvreté, le prélat a invité les chrétiens à se renouveler pour une humanité en paix et pour une grande solidarité au Cameroun.

Ceci afin que les lourdeurs, la corruption et les pesanteurs puissent passer à la poubelle. " Chaque année, il nous est donné la grâce de célébrer Noël. Ce n'est pas simplement une commémoration, mais une revitalisation. Car la grâce du Christ se renouvelle en toute l'humanité et permet de renaître et de tout recommencer avec l'espoir de faire mieux ", a-t-il indiqué.

Mgr Jean Mbarga a également prié pour la CAN TotalEnergies 2021 qui se jouera dans quelques jours au Cameroun, afin que les cœurs des Camerounais et des citoyens des autres nations s'unissent pour une vraie festivité sportive. " Nous souhaitons que la nation camerounaise se réconcilie à cette occasion, étant entendu que le football est un facteur d'unité nationale. Que le Seigneur accompagne cet événement pour qu'après la CAN, on puisse voir renaître un Cameroun fier de sa patrie et de sa citoyenneté ", a-t-il ajouté.