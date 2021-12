Cameroun: Hôpitaux - Nuit agitée aux urgences

Un décès et une vingtaine de personnes blessées de suite d'accident de la voie publique ont été enregistrés dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Hôpital central de Yaoundé. Il est 20h05 le 24 décembre dernier lorsque deux taxis débarquent devant le service des urgences chirurgicales avec quatre blessés à bord. Les nouveaux patients auraient été victimes d'un accident de moto survenu au lieu-dit Camp Yeyap, quelques minutes plus tôt. Alerté par le cri de détresse d'une des accidentés, le personnel soignant accourt vers les taxis. Dr Désiré Akaba, chef du service des urgences chirurgicales, sollicite quatre brancards.

Corps et vêtements ensanglantés, les blessés sont conduits à l'intérieur des urgences. Le conducteur de la moto, victime d'une fracture du fémur sérieusement traumatisé et de la cheville, ne parvient plus à bouger. L'une des trois passagers, le pied droit émietté et la main gauche broyée, n'arrive plus à cacher sa douleur. Ses pleurs se font entendre à des kilomètres à la ronde. Les deux autres blessés semblent avoir perdu connaissance.

Sans avoir même identifié les patients, le Pr. Ankouane Andoulo, chef de l'équipe de coordination de la direction de l'hôpital, instruit aux pharmaciens de préparer, à l'immédiat, les kits de voie veineuse et d'amputation pour la prise en charge effective des blessés. La banque de sang est mise à contribution en cas d'une éventuelle transfusion sanguine. " Nous n'avons pas le temps de chercher à découvrir leur identité maintenant. Le plus important c'est de sauver leur vie. Ils pourront payer leurs factures bien après ", explique le coordonnateur général.

Un décès, 20 cas d'accidents de moto avec fractures étendues et multiples ont été enregistrés dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier à l'Hôpital central de Yaoundé. Un score différent de celui des services des urgences du Centre hospitalier d'Essos et du Centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le premier n'a enregistré aucun cas d'accident. Le second quant à lui, est en pleine rénovation depuis le mois de mars dernier.