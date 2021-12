Tunisie: Marchés de Noël - Encore et toujours

C'est une jolie tradition que nous, musulmans bon teint, nous nous sommes appropriée.

Après tout, le brave bonhomme rouge n'aurait rien de chrétien, semble-t-il, mais tout du folklore. On le définit comme un personnage fictif lié à des croyances antiques, relevant du syncrétisme folklorique. Donc nous y avons droit sans être taxés de mécréance. Et quand il s'agit de fête, de bonne chère, de lumières et de guirlandes, nous disons toujours présents. Surtout en ces jours de morosité où un peu de douceurs, d'éclats et de convivialité ne peut faire de mal. Tout en respectant, bien sûr, les consignes de sécurité. Les marchés de Noël étaient organisés partout dans la ville.

Marchés solidaires, dont le plus connu, et le plus fidèlement fréquenté est celui du village SOS de Gammarth. Mais aussi le Forum de Nabeul dont les bénéfices sont consacrés à des œuvres caritatives. Cette année, les régions s'y sont mises, et on a beaucoup parlé du marché de Noël de Bizerte.

Le plus attendu, parce que c'est souvent une fête familiale et un programme pour la journée -- les parents déjeunent pendant que les enfants écument les stands -- celui de la Closerie.Le plus nouveau, celui du village artisanal d'Ezzahra.

Les plus inattendus, ceux des hôtels qui ont décidé d'être eux aussi de la partie : le Mövenpick hôtel du lac qui dressait un chapiteau de cirque, et multipliait attractions, jeux et fantaisies dans une atmosphère de magie et de rêve. Cependant que celui de Gammarth optait pour l'élégance et le prestige, invitant notre amie Neila Azzouz à organiser une magnifique exposition de bijoux. Ce qui fut mené de main de maître.Et puis le plus créatif, le plus raffiné, celui d'Elyssa Artisanat qui réussit, chaque fois, à présenter de nouvelles créations, à inspirer de jeunes designers, et à définir un style " Elyssa ", glamour, élégant et authentique.

La découverte, cette année, étant l'ouverture du Dar Lasram au public par Khedija Turki, pour un marché de Noël inédit dans un magnifique palais. On y venait autant pour admirer les collections présentées que pour la somptueuse demeure magnifiquement restaurée. Une blogueuse pleine d'humour écrivait qu'il y avait eu à Tunis plus de marchés de Noël que dans toute la France. Elle n'avait peut-être pas tout à fait tort.