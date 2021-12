Tunisie: Zarzis / Journée de vaccination - Sur un goût d'inachevé

Le centre a fermé à l'horaire prévu. Selon les responsables, il n'y avait plus de doses de vaccin, laissant plusieurs citoyens mécontents sur leur faim et surtout ceux qui ont eu du mal à convaincre leur progéniture ou ceux qui sont venus de loin et ont perdu la journée sans se faire vacciner.

Samedi, de très bonne heure, un grand nombre de citoyens, dont la majorité sont des jeunes, se bousculaient devant le lycée technique qui se trouve sur la route principale qui mène à Djerba. Heureusement que les agents de sécurité présents sur les lieux ont décongestionné la circulation. Le coup d'envoi a commencé avec un peu de retard à cause d'une panne électrique qui a duré presque une heure. Les scouts chargés de l'inscription ont fourni un grand travail et nombreux sont ceux qui n'ont même pas déjeuné et qui méritent d'être remerciés. Le personnel paramédical, dont le nombre n'était pas assez suffisant, a accompli également des efforts sans relâche et sans répit surtout en constatant que le nombre de ceux qui étaient venus de près ou de loin était considérable.

Ces infirmiers ont même promis au gouverneur de Médenine qui a fait une visite-éclair à ce centre de rester, s'il le faut, jusqu'à 19 h. Seulement, après le départ du cortège, ils ont fermé la porte à l'horaire prévu, prétextant, selon leurs dires, qu'il n'y a plus de doses de vaccin, laissant plusieurs citoyens mécontents, sur leur faim et surtout ceux qui ont eu du mal à convaincre leur progéniture ou ceux qui sont venus de loin et ont perdu la journée sans se faire vacciner.

En dépit de cela, le nombre total des vaccinés, samedi, à Zarzis, était de l'ordre de 1.008 d'après Ridha Mebar, le passe vaccinal oblige.