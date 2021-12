Tunisie: L'équipe nationale à l'approche de la CAN - Jouer à fond nos chances !

Désormais, la Tunisie doit continuer sur sa lancée lors de la prochaine CAN du Cameroun. Sa prestation honorable du Qatar fera d'elle une équipe à battre et un favori sérieux.

Dans deux semaines exactement, les trois coups de la CAN seront frappés au Cameroun pour annoncer le démarrage de la compétition africaine qui se prolongera jusqu'au 6 février prochain. Durant un mois environ, les yeux des férus du ballon rond seront tournés vers ce pays qui réunira un grand nombre de footballeurs africains de renom évoluant un peu partout et en Europe particulièrement, à l'instar de Sadiou Mané, Mohamed Salah, Riadh Mehrez, Achraf Hakimi, Amadou Haïdara, Wahbi Khazri, Idrissa Guey, Edouard Mendy, Kalidou Coulibaly, Franck Kessié, etc.

Pour les journalistes, les techniciens, les recruteurs et les agents, la CAN constitue un grand marché servant à s'attacher les services des joueurs les plus en vue ou les talents montants. C'est aussi une compétition très prisée qui intéresse aussi bien les pays africains que ceux du monde entier qui comptent "espionner" les futurs qualifiés à la phase finale de la prochaine Coupe du monde du Qatar.

Pour cette raison, la Tunisie est tenue de faire bonne figure dans cette grande manifestation footballistique et pourquoi pas aller y chercher la première place au classement final comme elle l'a fait en 2004.

En effet, il est désormais permis de rêver grand avec nos "Aigles de Carthage" qui étaient à deux doigts de remporter leur deuxième titre arabe dernièrement au Qatar.

Renforts pour l'effectif

Toutes les équipes participantes seront au grand complet en faisant appel à toutes leurs vedettes. Et la Tunisie ne sera pas en reste.

Tous ceux qui n'ont pas pris part à la Coupe arabe ne manqueront surtout pas la CAN.

Les Wahbi Khazri, Issa Aïdouni, Hamza Refiaâ, Elyès Skiri, Anice Ben Slimane, Dylan Bronn et d'autres encore viendront prêter main forte à la sélection.

C'est de quoi faire de la Tunisie un prétendant sérieux pour le couronnement final. Mais l'essentiel reste toujours et encore d'honorer la Tunisie par le formidable esprit de conquérant et de bravoure affiché au Qatar. La convocation des joueurs en question va certainement provoquer l'absence de certains autres. Forcément ! A ce propos, des joueurs comme Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir, Moez Hassen, ainsi que d'autres ne seront pas du voyage au Cameroun. C'est la loi de la concurrence pour l'intérêt de la sélection.

Un premier tour sans pépins

Venons-en maintenant aux prochains adversaires de la Tunisie du premier tour. Ce sera donc le Mali, la Gambie et la Mauritanie qui composeront la poule "F" avec notre équipe nationale. Sans prétention aucune, la Tunisie n'aura aucun problème à accéder au deuxième tour sauf si l'excès de confiance, son ennemi juré, lui jouait encore une fois un mauvais tour !

La Mauritanie (un client bien connu désormais) et la Gambie sont des novices en "construction".

Tous deux n'ont jamais accédé à la phase finale de la Coupe du monde. Et même pour ce qui concerne la phase finale de la CAN, la Mauritanie l'a atteinte pour la deuxième fois de son histoire après 2019 au Caire.

Mais la Gambie, elle, y accède pour la première fois. C'est dire que ces deux adversaires n'ont pratiquement aucun avantage au pronostic qui reste nettement en faveur de la Tunisie et du Mali.

Ce dernier reste quand même un vrai concurrent surtout pour ce qui touche à la première place au classement final.

Ses "pros" de qualité Amadou Haïdara (R.B.Leipzig), Hamari Traoré (Rennes), Boubaker Kouayté (Metz), Romenigue Kouamé (Troyes), Kalifa Coulibaly (Nantes), Charles Traoré (FCNantes), Bilal Touré et, Moussa Doumbia (Reims) et Dieng (Al Ahly) sont une vraie pléïade de talents confirmés, capables des meilleures prouesses sur le plan individuel. Mais sur le plan collectif, la Tunisie reste plus solide que le Mali.