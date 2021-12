Tunisie: JSK - Les Aghlabides sereins !

La trêve du championnat arrive à point nommé pour remédier aux différentes carences.

Après un repos de quelques jours, les camarades de Métiri ont repris les entraînements selon un programme soutenu axé sur le côté physique. Il est vrai que l'équipe a assuré une bonne prestation malgré les critiques envers les choix de Chehaïbi. Il est à rappeler que la Chabiba a peiné durant les dernières rencontres, mais a fini tout de même par récolter 10 points sur 12 possibles. En fait, ces résultats redonnent confiance aux fans aghlabides vu que le groupe semble trouver une stabilité dans son rendement collectif. Et le coach Othman Chehaïbi de souligner : "Malgré les difficultés, mes protégés ont réussi à retrouver leurs repères et le groupe a montré une solidité en défense et une efficacité en attaque. Nous avons pris les commandes et nous avons travaillé dans des conditions difficiles au niveau moral et physique. Nous espérons soigner l'harmonie entre les jeunes talents et les nouvelles recrues. La gestion adéquate de l'effectif est essentielle pour pouvoir continuer le travail avec le minimum de dégâts".

Il est vrai que la Chabiba a enregistré des résultats probants au début de cette saison. Toutefois, le staff technique a besoin de revisiter certains choix. Pour leur part, les dirigeants doivent assurer des ressources pour honorer leurs engagements notamment que la saison traîne encore.

Au grand complet

Le jeune attaquant Louay Hamdi a été blessé au cours des rencontres des barrages. Il a été soumis à un programme spécifique avant de reprendre progressivement les entraînements. Pour sa part, le défenseur Abdennabi vient de reprendre après une période de convalescence. Quant à Ben Salah, il n'a pas fait son apparition pour des raisons administratives. Il est qualifié pour renforcer l'effectif dès la prochaine phase du championnat. Des proches du club affirment que les dirigeants sont en pourparlers avec des joueurs qui seront recrutés dans le cadre de prêt pour ravitailler le groupe. Le coach Othman Chehaïbi a exprimé son soulagement de revoir le groupe au complet pour reprendre la compétition avec les meilleures sensations. Certains fans aghlabides estiment qu'il fallait redonner la confiance aux jeunes talents pour briller avant de s'orienter aux recrutements qui coûtent cher sans conséquences.