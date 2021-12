Tunisie: News - Le CA et l'EST victorieux

Deux tests amicaux et deux succès rassurants

L'Espérance de Tunis et le Club Africain ont battu respectivement le CA Bizertin et l'ES Radès, dans deux matches amicaux isputés samedi.

Les sang et or se sont imposés à Soliman face aux Bizertins grâce à deux buts signés Anayo Iwala (39) et Moussa Konaté (52).

De leur côté, les clubistes ont disposé, au stade olympique d'El Menzah, de la formation radésienne grâce à quatre buts de Sabeur Khelifa (29), Iheb Belhoucini (62 sp), Adem Taous (75) et Alioun Mbaye (83).

AS Rejiche : Belaid débarque

Les responsables de l'ASRejiche viennent de mettre la main sur Tijani Belaïd, ex-joueur international et qui a fait le tour de maints clubs tunisiens et étrangers. Le nouveau régisseur de l'ASR a signé un contrat d'un an et demi.

Taoufik Mkacher reconduit

Pas de surprises, Taoufi Mkacher vient de briguer un nouveau mandat de deux ans à la tête du CSChebba. C'est ce qu'ont décidé les électeurs du club.

Chikhaoui, la poisse

Décidément, Yassine Chikhaoui n'est pas un joueur chanceux. Il n'est pas épargné par les blessures. La dernière contractée au Qatar est une rupture des ligaments croisés (pas la première du genre dans sa carrière). Une longue absence pour ce joueur dont la saison est terminée et dont la carrière semble toucher à sa fin après toutes ces blessures.