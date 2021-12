Congo-Kinshasa: Clôture de la session ordinaire du Sénat - Bahati passe en revue les activités parlementaires et l'actualité nationale

Ouverte le 15 septembre 2021, la session ordinaire du Sénat a été clôturée le vendredi 24 décembre par son président, le professeur Modeste Bahati Lukwebo.

Le premier d'entre les sénateurs s'est livré à un exercice pédagogique de récapitulation des principales matières traitées par ses pairs ainsi que des faits majeurs ayant marqué la vie nationale ces trois derniers mois. On a noté, dans le lot, la loi des finances 2022, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour la 14me fois, le projet de loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap, la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et cellules de corps, le congrès entre le Sénat et les assemblées provinciales, etc.

Modeste Bahati a rappelé également à tous les remous sociaux qui ont secoué le secteur de l'enseignement national, la reprise de la coopération entre la RDC et les institutions de Breton Wood, le consolidation de la diplomatie interparlementaire, la participation décisive du Chef de l'Etat au Sommet du G20 en Italie et à celui de Glasgow relatif à l'environnement, la mutualisation des actions entre les armées congolaise et ougandaise dans la traque des rebelles ADF, etc.

En somme, les membres de la chambre haute du Parlement ont travaillé sans répit pendant trois mois et méritent un repos réparateur pour leurs forces et intelligences, à travers des vacances parlementaires. Le Président a toutefois souhaité que ce temps de répit soit mis à profit pour collecter davantage de données en rapport avec la vie des citoyens du Congo profond.