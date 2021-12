Cameroun: Prix des produits sur les marchés - Le pays n'est pas une exception

La plupart des pays importateurs, font face aujourd'hui aux durs effets de la pandémie à coronavirus qui est venue s'ajouter à une crise économique dont les conséquences étaient déjà néfastes sur les économies nationales.

Le reportage sur les antennes de la chaîne de télévision France 24 aux premières heures de la matinée du jeudi 23 décembre 2021 n'est passé inaperçu. Il portait en effet sur la " flambée " des coûts des denrées de première nécessité sur le marché camerounais avec de fortes pressions sur le panier de la ménagère.

On aurait pu comprendre le besoin d'informer jusque-là, dans un environnement socio-économique de plus en plus difficile, marqué par les effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui est venue s'ajouter à une crise économique dont les conséquences deviennent chaque jour plus difficiles à supporter pour les fragiles économies de nos Etats.

L'une des manifestations du Covid-19 est sans contexte la montée vertigineuse des coûts du fret maritime qui a une incidence sans précédent sur les chaînes d'approvisionnement. Mais la surprise du téléspectateur est venue de l'allusion à peine voilée à un éventuel soulèvement populaire de grande envergure qui pourrait toucher le pays, du fait de la difficulté pour les ménages à joindre les deux bouts.

Il y a pourtant lieu de constater que depuis la découverte des premiers cas de Covid-19 au Cameroun en mars 2020, d'importantes initiatives ont été prises par le gouvernement, à l'initiative du président de la République en faveur du secteur économique. L'objectif étant de mettre les producteurs à l'abri du dépôt de bilan, tout en permettant au consommateur de continuer à faire face aux charges qui sont les siennes.

Le principal perdant ici a été le Trésor public qui s'est vu priver d'importantes ressources financières. Le plus important pour les pouvoirs publics étant de mettre le consommateur à l'abri d'éventuelles envolées des prix sur le marché. Dans le cas de l'importation des marchandises, et pour permettre aux opérateurs économiques de poursuivre leurs activités, le ministre des Finances a signé le 16 novembre 2021, une décision accordant un abattement de 80% sur le montant du fret à intégrer dans la valeur en douane.

L'objectif visé par cette décision est la neutralisation des effets de l'augmentation exponentielle du fret maritime à l'international et, de cette façon, dissiper la menace sur la disponibilité des produits de grande consommation. On peut donc constater que tout est mis en œuvre par les pouvoirs publics pour une maîtrise des prix des produits de grande consommation sur le marché. A défaut d'avoir, ou d'être au faîte d'un agenda caché sur le Cameroun qui continue sereinement à se préparer à abriter la 33e édition de la Can TotalEnergies 2021 qui débute le 9 janvier 2021. Et nous pouvons dès lors déjà dire, " Inikwani dehina met'ahi " (bienvenue) aux " Walya ", la sélection nationale d'Ethiopie, arrivée pour la circonstance à Yaoundé hier en début d'après-midi.