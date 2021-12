Cameroun: Cryptomonnaie au pays - Des journalistes outillés

Des professionnels de médias traitant des questions économiques ont reçu une formation jeudi dernier sur les contours de cette activité qui prend de l'ampleur malgré des doutes persistants.

Le 23 décembre dernier, les journalistes évoluant dans le secteur de l'économie ont pris part à un séminaire d'information sur la cryptomonnaie au Cameroun. Une rencontre organisée par le ministère des Postes et Télécommunications, en collaboration avec l'association Press Eco, un regroupement de journalistes traitant des questions économiques. Objectif principal de ce séminaire, renforcer les compétences de ces professionnels sur le traitement des questions liées aux cryptomonnaies en vue d'améliorer l'environnement de l'exercice journalistique sur les questions aussi pointues et vitales que celles liées aux valeurs monétaires virtuelles. Ceci pour en retour donner au grand public la bonne information au sujet de cette activité dont l'avènement au Cameroun est diversement apprécié et continue de susciter beaucoup de questionnements.

Ainsi, les échanges ont porté sur la définition et l'origine de la cryptomonnaie, ses avantages et inconvénients, les possibilités de réglementations et de régulation, entre autres. Selon le Dr Wilfried Mfuh, conseiller technique n°2 au Minpostel et coordonnateur général du séminaire, cette monnaie, dans ses différentes déclinaisons, a comme atout la transparence, l'anonymat, la décentralisation dans les transactions, les gains rapides et la facilité des transferts.

Des avantages qui concourent à l'inclusion financière tant souhaitée par les pouvoirs. Toutefois, le revers de la médaille est constitué du coût très élevé de la production, de la réticence des pays à accepter cette activité (parce qu'elle est difficile à réglementer), mais par-dessus tout de sa volatilité. " Avec la cryptomonnaie, il est très facile de gagner de l'argent, mais on peut aussi tout perdre en une fraction de seconde ", indique le Dr. Mfuh. Il est donc conseillé à ceux qui veulent se lancer, de l'avis de nombreux experts ayant animé le séminaire, de bien se documenter sur la question, afin de ne pas confondre les plateformes et les technologies. A titre d'illustration, " la Blockchain n'est pas une cryptomonnaie, mais une technologie de cryptage utilisable dans tous les domaines pour la sécurisation des données ", a expliqué Cedric Moudze, directeur des opérations de Government Blockchain Association.

Pour ce qui est de la réglementation et de la régulation, selon Minette Libom Li Likeng, Minpostel, il serait difficile d'en établir, vu le caractère virtuel de cette activité innovante. Toutefois, suggère le membre du gouvernement en se référant aux recommandations d'un forum organisé en juillet dernier sur la question, il ne serait pas superflu de se pencher sur ce dossier ; la cryptomonnaie devenant incontournable et porteuse de nombreuses opportunités.