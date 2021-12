Cameroun: Diplôme d'état-major - Fin de formation pour 36 officiers

27 déc. 2021 09:22

Originaires de cinq pays, ils ont reçu leurs parchemins vendredi dernier, au cours d'une cérémonie présidée par le Sed, Galax Etoga.

Ils passent les fêtes de fin d'année en famille, auprès des leurs, le cœur fier et joyeux. Les 36 officiers des armées de terre et de l'air, de la marine et de la gendarmerie ont bouclé cinq mois de stage au diplôme d'état-major. Un enseignement militaire supérieur visant à préparer les officiers à tenir des emplois dans les directions d'état-major, de nouveaux bataillons, régiments et autres brigades.

Les récipiendaires, originaires de cinq pays d'Afrique sub-saharienne dont le Cameroun, le Mali, la République centrafricaine, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont reçu leurs parchemins de fin de formation le vendredi 24 décembre dernier à l'Ecole militaire interarmées de Yaoundé. La cérémonie était présidée, par le secrétaire d'Etat à la Défense (SED) chargé de la gendarmerie nationale, Galax Etoga, au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense.

Du 26 juillet au 24 décembre, les stagiaires ont été soumis à plusieurs modules d'enseignement articulés autour des disciplines théoriques et pratiques. Le premier module, basé sur l'enseignement général, portait surtout sur l'administration d'un état-major, la géopolitique, les relations internationales, le droit des conflits armés et la géostratégie.

Quant au second module de cette formation, il était axé sur les connaissances militaires, notamment la mise en œuvre d'une brigade interarmes dans un environnement interarmé ou interallié. Les stagiaires ont également effectué un voyage d'étude à l'intérieur du pays. Pour évaluer le niveau d'acquisition de ces différents enseignements, ils ont été soumis à des évaluations par le biais des contrôles continus.

Au terme de ce cursus, encadreurs et stagiaires ont exprimé leur satisfecit. Le capitaine de Frégate, Olivier Eyenga, directeur du stage a indiqué que celui-ci s'est bien déroulé ; ce qui " augure de bonnes perspectives ". Les stagiaires quant à eux, ont apprécié la qualité de la formation. Car ayant bénéficié " des enseignements riches " qui leurs permettront d'être " plus opérationnels et parés pour exercer au sein d'un état-major ", a relevé la major de la promotion.