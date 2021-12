Cameroun: Fondation Chantal Biya - Noël magique pour les enfants malades

La première dame a présidé la cérémonie de l'Arbre de Noël vendredi dernier, au sein de l'institution.

Passer Noël ensemble. C'est le défi qu'a relevé la première dame, Chantal Biya, en allant rendre visite aux enfants malades internés au Centre Mère et Enfant de la Fondation. C'était vendredi 24 décembre dernier, dans le cadre de la cérémonie de l'Arbre de Noël. Pour les besoins de la cause, l'épouse du président de la République n'a pas hésité à réinventer le réveillon, s'adaptant au contexte sanitaire du Covid-19. Cette année donc, après le rendez-vous manqué de 2020, pas de grandes foules mobilisées, ni d'élèves issus des écoles de la ville.

Seulement les 300 enfants obligés de garder le lit au sein de la formation sanitaire, par ces jours de fête. Diarrhées aiguës, bronchite, accès palustre... Diverses maladies les y obligent. En plus des enfants hospitalisés, 400 cas sociaux régulièrement suivis par la FCB et les pensionnaires du Children First Center ont été prévus pour les cadeaux. Prévoyante à souhait, Mme Chantal Biya a fait apprêter 300 cadeaux en plus, destinés à tous ces petits gamins curieux qui infiltrent habituellement ce type de cérémonie.

Arrivée à 13h, la marraine de la FCB engage immédiatement la distribution des cadeaux aux enfants installés à l'extérieur. Sous une explosion de sons. Le chanteur Ben Martins est au micro avec son titre " Yayato ". Puis Mme Chantal Biya met le cap sur le Centre Mère et enfant, ensuite le Children First Center. Arrêt au service de néonatalogie où elle s'enquiert de la situation des bébés prématurés.

Un peu plus loin, à la bibliothèque, elle redonne courage et espoir à des enfants victimes du cancer. Contexte sanitaire et mesures barrières obligent, la première dame ne circule pas service par service, ni pièce par pièce comme à l'accoutumée. Néanmoins, elle se renseigne sur les différents cas, écoute attentivement le corps médical, demande des nouvelles de tel enfant, le point de telle autre situation. Rien ne semble lui échapper. Ça reste des moments pleins de tendresse qu'aucun petit pensionnaire n'oubliera. Surtout ceux du Children First Center, l'orphelinat de la Fondation Chantal Biya.

Cette sortie est aussi l'occasion de passer du temps avec ces enfants vulnérables. Certains ont été abandonnés par leurs géniteurs. D'autres présentent une santé précaire depuis la naissance et ont été de ce fait rejetés par leurs parents. Mme Chantal Biya les a tous pris sous son aile. Elle veille à remettre personnellement des cadeaux à chacun. Heureux, les enfants remercient en chansons, récits et autres sketches.

Ils étalent l'immensité de leurs connaissances pour le plus grand plaisir de leur marraine. Rassurée des bons soins administrés à ses pupilles, Mme Chantal Biya ressort du Centre et met un point d'honneur à remettre les derniers cadeaux, figurer sur la photo de famille, remercier le personnel médical. La visite aura duré 1h30 minutes environ.