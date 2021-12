Afrique: CAN 2021 - Le maillot spécial des Comores pour leur première participation

Les Comores se préparent pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Et pour ce rendez-vous historique, un maillot spécial a été dévoilé.

L'équipementier italien Macron a dévoilé ce lundi 27 décembre, le maillot des Comores pour la CAN au Cameroun. Il s'agit d'une édition limitée, produite pour ce moment historique.

" Leur qualification pour la CAN est un événement historique, nous avons donc voulu célébrer cela en créant un maillot officiel " édition limitée " qui représente des éléments de la culture nationale des Comores. Le design est inspiré des vêtements et des éléments traditionnels comoriens " indique l'équipementier, qui a dévoilé via son site web les images des trois maillots pour la CAN.

Les maillots des Cœlacanthes

Les Comores, sont logés dans le groupe C de la CAN. Ils affronteront le 10 janvier, le Gabon, puis le Maroc (14 janvier) et le Ghana (18 janvier).