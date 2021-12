Afrique: L'incroyable parcours des "Scorpions" de Gambie

Le 25 mars 2021, la Gambie a inscrit son nom dans les annales du football africain en devenant la 44e nation et la dernière d'Afrique de l'Ouest à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies.

La Gambie aussi connue comme "la côte souriante de l'Afrique" a confirmé sa place à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 à la suite d'une victoire 1-0 sur l'Angola lors de l'avant-dernier journée des qualifications.

L'attaquant du FC Zurich Assan Ceesay a été le héros des Scorpions en marquant le but décisif contre les Palancas Negras au stade de l'Indépendance de Bakau pour réserver une place à l'événement phare.

L'équipe de Tom Saintfiet a dû commencer dès le tour préliminaire des qualifications car elle faisait partie des équipes les moins bien classées du continent.

Les Africains de l'Ouest étaient opposés à Djibouti pour une place dans les éliminatoires. Les Scorpions ont eu besoin des tirs au but pour vaincre l'équipe résistante de Julien Mette après un score cumulé de 2-2.

Le gardien de but vétéran Modou Jobe a été le héros du match en sauvant deux tirs pour que les Scorpions rejoignent la qualification proprement dite et les poids lourds du football africain dont la RD Congo, le Gabon et l'Angola finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006.

"C'était un match très difficile pour nous", a déclaré le gardien Modou Jobe à CAFOnline.com.

L'ancien capitaine du Real de Banjul a été le héros du match nul et ses brillants arrêts ont privé Djibouti d'une victoire mémorable à Djibouti-ville avant de stopper deux tirs au but cruciaux pour la qualification à Bakau.

Les protégés de Saintfiet ont eu un tirage difficile sur papier dans un groupe avec trois équipes mieux côtées notamment, le Gabon, l'Angola et la RD Congo.

Les Scorpions ont ouvert leur campagne dans le Groupe D avec un succès 3-1 à l'extérieur contre les Angolais à Luanda en novembre 2019.

Un doublé d'Assan Ceesay et une frappe splendide de Sulayman Marreh ont assuré la première victoire à l'extérieur de la Gambie dans un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA ou la CAN.

Forte de sa victoire historique à Luanda, l'équipe de Saintfiet a produit une autre performance héroïque pour tenir la RD Congo à un match nul 2-2 grâce à l'égalisation tardive de l'attaquant Baboucarr Jobe.

La pandémie de COVID-19 a forcé le report des journées qui étaient initialement prévues de mars 2020 à novembre de la même année.

Les Panthères du Gabon ont survécu à une frayeur tardive pour battre la Gambie 2-1 à Franceville avec des buts de Bouanga et du capitaine Pierre Emeric Aubameyang reléguant la frappe de Baboucarr Jobe à une simple consolation.

Les Scorpions ont retrouvé leur mojo lors du match retour pour battre les Panthères avec la même marge. Les frappes de Modou Barrow et Musa Barrow en deuxième mi-temps ont propulsé la Gambie au sommet du groupe avec sept points.

Ils se sont qualifiés à l'avant-dernierjournée avec une victoire étriquée 1-0 sur l'Angola à Bakau grâce au but d'Assan Ceesay à l'heure de jeu.

Avec la victoire 3-0 du Gabon contre la RD Congo à Franceville, les deux équipes se sont qualifiées pour le tournoi final. Une équipe des Scorpions très modifiée a perdu 1-0 contre la RD Congo lors du dernier match, tout comme le Gabon s'est incliné contre l'Angola.

Les Scorpions ont réalisé l'impensable car ils étaient la seule équipe ouest-africaine qui ne s'est jamais qualifiée pour le tournoi.

"C'est une chose incroyable qui est difficile à expliquer, car pendant 69 ans (depuis la création de la fédération), nous ne nous sommes jamais qualifiés pour un tournoi majeur avec l'équipe nationale senior, c'est donc une qualification historique", a déclaré l'attaquant Assan Ceesay.

"Je suis tellement chanceux d'être celui qui a marqué le but qui a qualifié la Gambie à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies pour la première fois."

Ceesay a été l'aimant de but des Scorpions marquant la plupart des buts au cours des trois dernières années et il a déclaré que le but contre l'Angola resterait à jamais gravé dans sa mémoire.

"L'image de moi marquant le but contre l'Angola restera à jamais dans mon esprit", a déclaré l'ancien attaquant de Gamtel à CAFOnline.com.

"Quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir marqué le but qu'il fallait et c'est un sentiment qui vivra avec moi pour toujours, car c'est un moment inoubliable.

"Ce que ce but a apporté au peuple gambien et à moi-même est tout simplement incroyable, et je ne l'oublierai jamais pour le reste de ma vie."

La qualification de la Gambie a été orchestrée par le grand entraîneur belge Tom Saintfiet. L'ancien patron du Togo, du Zimbabwe et de la Namibie a repris le poste en juin 2018.

Saintfiet a transformé les Scorpions en une équipe compétitive qui a eu envie de tenter sa chance contre les grands du continent.

"Je suis très fier d'être l'entraîneur de la Gambie", a déclaré un Saintfiet ému à CAFOnline.com. "Très fier des joueurs qui y sont parvenus et qui sont devenus les meilleurs joueurs de l'histoire du football gambien.

"Nous savions que c'était possible, c'était l'ambition il y a deux ans et demi lorsque nous avons commencé, nous avions un plan pour l'avenir, et maintenant nous y sommes, mais c'est la première étape, et nous en voulons plus."

L'équipe de Saintfiet est un mélange de jeunesse et d'expérience avec Musa Barrow, Bubacarr Trawally et Sulayman Marreh parmi la jeune génération de l'équipe.

"La qualification à la CAN représente le monde pour moi car en tant que footballeur en grandissant, j'ai toujours voulu voir notre pays jouer dans l'élite du football africain senior, qui est la CAN, et faire partie du groupe qui nous a menés vers notre première CAN est une véritable bénédiction ", a déclaré Trawally, l'attaquant basé aux Émirats Arabes Unis.

"Pour moi, cela signifie qu'une partie de mon rêve de jouer dans le football d'équipe senior d'élite contre d'autres "grandes" nations est devenu réalité et c'est quelque chose que je chérirai à jamais dans ma vie et dont je serai heureux de présenter dans mon CV."

La performance des Scorpions dans cette campagne a été attribuée à de nombreuses choses, parmi lesquelles la façon dont l'équipe prend soin de ses membres et de meilleures dispositions de voyage.

"Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les préparatifs, le soutien des gens, la préparation et l'alimentation des joueurs", a noté Sulayman Marreh.

"La différence est que nous avons un groupe de jeunes talentueux et beaucoup d'entre nous concourent au plus haut niveau mais aussi la motivation que l'équipe reçoit du public et du gouvernement", a ajouté Musa Barrow.

Les Scorpions ont voyagé avec un vol affrété lors des deux dernières fenêtres internationales et cela a aidé l'équipe à bondir.

"L'organisation a beaucoup changé notamment la façon dont nous nous déplaçons pour les matchs en voyageant en groupe", a ajouté Trawally.

"Avant, nous passions plus de deux jours à voyager pour rejoindre l'équipe nationale et nous arrivions fatigués, mais aujourd'hui, nous convergeons vers une destination puis rentrons chez nous pour les matchs, ce qui aide même à renforcer l'équipe."

La qualification historique de la Gambie ajoute une nouvelle plume à la casquette du capitaine Pa Modou Jagne qui a représenté la Côte souriante de l'Afrique à tous les niveaux.

Le joueur de 31 ans qui joue actuellement dans la cinquième division suisse a représenté la Gambie aux Coupes du Monde U-17 et U-20 de la FIFA, remportant le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations U-20, Congo Brazzaville 2007.

"La qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies est un moment de fierté pour chaque Gambien, en particulier l'équipe, les entraîneurs, la fédération de football et le gouvernement, les joueurs et la nation entière", a déclaré Jagne.

"Nous en rêvions, car nous sommes nés en entendant le refrain selon lequel la Gambie ne s'était jamais qualifiée et nous sommes très chanceux de faire partie de l'équipe qui a marqué l'histoire pour qualifier le pays à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois."

Énorme différence

La Gambie compte de nombreux talents exerçant leur métier dans les bonnes ligues du monde entier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, a déclaré l'ancien international Modou Jagne.

"Nous avons une équipe beaucoup plus forte avec beaucoup de profondeur, nous avions des joueurs locaux et des joueurs qui jouaient en Europe ou à l'extérieur mais pas dans les meilleures ligues", a déclaré Jagne qui travaille maintenant en tant que directeur des compétitions de la Fédération gambienne de football.

"Il y a une grande différence entre les jours où je jouais et aujourd'hui, avec notamment une meilleure préparation et coordination de l'équipe nationale qu'à mon époque.

"Ces groupes de joueurs actuels sont beaucoup plus matures, et ils ont eu de meilleures préparations et c'est en fait un meilleur timing pour qu'ils puissent réaliser cet exploit."

L'ancien attaquant des Hawks et du SC Rheindorf Altach pense que l'expansion du tournoi de 16 à 24 équipes a également aidé les Scorpions à réaliser leurs rêves de qualification.

"Un autre changement de jeu a été le fait que la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies a été étendue à 24 équipes, et cela a ajouté la conviction que même si nous ne pouvions pas être dans les précédentes CAN, avec cette expansion, nous n'étions plus loin de ces géants d'Afrique et il y avait une chance."