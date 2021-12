Algérie: Festival de théâtre pour enfants - 16 pièces théâtrales au rendez vous

Constantine — Seize (16) pièces théâtrales participent à la 17eme édition du festival national de théâtre pour enfants, ouverte lundi, à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, à l'initiative de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), a-t-on appris auprès des services locaux de ce secteur.

Cette manifestation artistique organisée à l'occasion des vacances scolaires d'hiver a été marquée dès son inauguration par une ambiance festive créée par les enfants, en présence des cadres et des représentants de diverses structures relevant de la jeunesse et des sports, a précisé à l'APS le directeur local du secteur, Saïd Heguas.

M. Heguas a déclaré dans ce même contexte que le but essentiel de l'organisation de cet événement est de créer un espace d'échange des connaissances et des expériences entre des associations et des coopératives théâtrales présentes et de relancer les activités destinées aux jeunes et aux enfants, après un arrêt de près de trois (3) ans, dû à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Offrir aux enfants la possibilité de faire découvrir des jeunes talents comédiens figure parmi les autres objectifs recherchés à travers l'organisation de ce festival à caractère national, a ajouté le même responsable.

Les spectacles programmés pour cette édition, ont été sélectionnés à l'issue des éliminatoires régionales tenues le début du mois de décembre en cours, a fait savoir, le même responsable.

Il a cité dans ce contexte les pièces de "Mamlakat El Alhane" de l'association "Esitar Edahabi" de la wilaya de Mostaganem, "Edib El Meghrour" de l'association El Ouisal de théâtre pour enfants de la wilaya de Naâma, et "Esoundouk" de l'association "Ashbah El Khachaba" d'Ain Defla qui figurent parmi les représentations théâtrales qui sont au programme.

Les pièces qui seront présentées à raison de cinq (5) par jour, ont encore affirmé les organisateurs, traiteront surtout du quotidien et des difficultés rencontrées par la jeunesse, soulignant qu'un concours du meilleure œuvre théâtrale, écrivain de texte et de scénario et comédien, présidé par un jury, est prévu à la fin du programme de cette manifestation.

Il est à signaler que des troupes et des associations théâtrales venues de plusieurs wilayas du pays à l'instar de Batna, de Tlemcen, de Biskra, d'Ain Salah, d'Adrar et de Médéa prennent part à cette manifestation qui prévoit d'autre part des visites touristiques dans la wilaya de Constantine au profit des participants.