Algérie: Trafic de drogues - Plusieurs réseaux démantelés la semaine dernière à Alger

Alger — Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a démantelé la semaine dernière, dans le cadre d'opérations distinctes, plusieurs réseaux de trafic de drogues et arrêté 19 individus, en sus de la saisie de quantités de drogues et de psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de ses services.

"Dans le cadre de la poursuite des efforts visant la lutte contre le trafic des différents types de drogues et sur la base du plan adopté par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger portant intensification du contrôle et la redynamisation des renseignements afin de parvenir aux principaux fournisseurs et trafiquants, les éléments de la GN ont démantelé plusieurs réseaux de trafic de différents types de drogues et de psychotropes durant la semaine dernière", a précisé le communiqué.

La brigade territoriale de la GN de Ramdania ont démantelé "un réseau de trafiquants de drogues dures et de psychotropes et saisi une quantité considérable de ces drogues et 13g d'héroïne dans le cadre de deux opérations distinctes, outre l'arrestation de 6 trafiquants et la saisie d'armes blanches".

Les unités du groupement territorial de la GN, notamment de Douéra, d'El Harrach, de Dar el Beida et de Birmourad Rais ont arrêté, dans des opérations distinctes, 13 dealers et saisi 490 comprimés psychotropes, 121g de kif traité et une somme de 23 millions de centimes.

Au terme des procédures d'enquête, les 19 individus arrêtés ont été présentés à la justice et placés en détention dans des établissements de rééducation, a conclu la source.