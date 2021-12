Mali: L'ancien Premier ministre Moussa Mara rencontre le ministre Zeyni Moulaye dans le cadre du processus des Assises nationales de la Refondation.

Le président du parti Yelema Moussa Mara déroule son agenda trop chargé. Vendredi 24 décembre 2021, de retour à Bamako, il a reçu une délégation du Panel de personnalités chargés de conduire le processus des Assises nationales de la Refondation. Une délégation conduite par son Président le ministre Zeyni Moulaye.

Les discussions ont porté sur le processus de refondation qui est une oeuvre de très longue haleine, dont la durée dépassera celle de plusieurs mandats présidentiels et qui doit réussir l'ensemble des forces vives du pays.

L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara a assuré à ses interlocuteurs de sa disponibilité à aider le pays ainsi que toutes les initiatives positives au service des maliens.

Dans l'après-midi, le candidat Moussa Mara, a reçu le nouvel Ambassadeur de la Chine au Mali, Son Excellence Chen Zhihong qui vient de présenter ses lettres de créance aux autorités maliennes de la transition.

Les échanges ont surtout porté sur la collaboration excellente entre les deux pays pendant les 60 dernières années, ce qui annonce de belles perspectives pour les décennies à venir. L'ambassadeur chinois en a profité pour remettre à Moussa MARA la distinction qu'il a obtenue dans le cadre du dernier sommet Chine-Afrique pour la qualité de sa présentation au sujet des voies et moyens d'approfondissement de la coopération économique entre la Chine et l'Afrique.

Moussa Mara s'est joint aussitôt après à la communauté chrétienne dans sa diversité pour communier avec elle à l'occasion de la fête de la nativité. "Nous devons tous prier pour la paix, l'unité et la stabilité du Mali. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre vient fêter Noël avec nous à la Cathédrale. Il le fait également à Pâques et nous l'accueillons avec joie. Cela nous démontre que c'est quelqu'un qui a compris que la religion chrétienne est une religion qui prône la paix comme les autres religions. On lui souhaite tout ce qu'il désire dans sa vie ", a reconnu Alphonse Dara, responsable de l'accueil et de la sécurité à la Cathédrale.

Cap sur Koutiala chez le Patriarche Talibi Ouattara

Moussa Mara s'est rendu à l'intérieur du Mali samedi dernier dans la région de Koutiala à la lisière du Burkina Faso pour assister à la cérémonie d'intronisation du chef traditionnel et coutumier de Koutiala de la contrée. " Les autorités traditionnelles sont utiles pour l'harmonie et la stabilité sociale. Nous devons leur trouver des responsabilités formelles dans le dispositif étatique et dans la conception des réformes et stratégies de sortie de crise du Mali" a affirmé l'ex- Premier ministre.

Adama Talibi Outtara, petit-fils de feu Sidiki Ouattra a beaucoup apprécié la présence du Président de Yelema à la cérémonie. Selon lui, Mara est un homme très ouvert à toutes les chapelles religieuses.

Après Koutiala, direction la region de Ségou précisément dans le village de Minankofa, commune de Sinzana. Moussa Mara s'y est rendu pour visiter le chantier de l'église en construction dont il est un des contributeurs.

Moussa Mara poursuivra ses efforts pour achever cet édifice de culte fort attendu par les populations de la zone.