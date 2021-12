Congo-Brazzaville: Gestion des déchets - Averda reprend le ramassage des ordures ménagères

La société en charge de la gestion des ordures a annoncé avoir mobilisé, le 27 décembre, ses véhicules et agents pour la reprise des activités. L'arrêt du travail des 2 200 agents de la société a entraîné, depuis des jours, une accumulation des immondices polluant les artères de Brazzaville et Pointe-Noire.

La société Averda a dû mobiliser sept véhicules, a expliqué Sirine Chehaidi, la directrice de développement des Affaires, afin de faire face à la recrudescence des déchets dans les quartiers qui affecte le cadre de vie de la population et pollue l'environnement.

" Averda ayant alerté les autorités se trouve aujourd'hui devant ce défi qui est hors de son contrôle. Toutefois, les équipes de la société voudront réassurer les Brazzavillois et Ponténégrins que des mesures correctives ont été prises pour rétablir les services dans les plus brefs délais. Elles travaillent en étroite collaboration avec les autorités en charge de ce dossier pour trouver une solution à ce défi et pour éviter que le problème ne se répète ", a indiqué Sirine Chehaidi.

Le débordement des poubelles de la société Averda a été observé notamment dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Les déchets s'accumulent partout et inondent les rues. Une situation incommode qui porte préjudice non seulement à l'image des deux grandes agglomérations du pays mais aussi à l'environnement urbain et à la santé de la population exposée à des odeurs répugnantes.

Dans certaines artères et d'autres places publiques de Brazzaville, notamment sur l'avenue de l'Intendance, l'avenue de la Paix, l'avenue Marien-Ngouabi, l'avenue Trois martyrs, au marché Poto-Poto... , les bacs sont pleins à craquer d'ordures ménagères. Les résidus étalés sur la chaussée occasionnent ainsi un rétrécissement de la voie, ce qui provoque parfois des embouteillages qui mettent à mal la circulation. Un spectacle désolant !

En effet, la prolifération de ces tas d'immondices qui s'entassent sur plusieurs mètres et y restent parfois pendant des semaines sous une chaleur, transforme la ville. Les habitants s'en désolent. " La ville est devenue sale. L'État et Averda n'arrivent plus à assurer la gestion des ordures, surtout en cette période de fêtes de fin d'année ", a déploré un fonctionnaire visiblement en colère. Du côté de la décharge transitoire de Mpila, située derrière les locaux de la Société des transports publics urbains, le constat est pire avec un débordement et une accumulation des ordures non évacuées vers les décharges de Lifoula.

L'État congolais et sa cocontractante Averda doivent engager des discussions pour prévenir ce genre de désagrément à l'avenir.