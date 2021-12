Maroc: Rencontre sur le Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap

Une rencontre régionale de communication sur le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap a été tenue, samedi au siège de la Commission Régionale des Droits de l'Homme de Marrakech-Safi (CRDH-MS) dans la Cité ocre.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres régionales de communication autour de ce mécanisme initiées par le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), a pour objectif d'écouter les représentants des associations et les acteurs opérant dans le domaine de la lutte contre le handicap au niveau de la région Marrakech-Safi, et d'échanger et débattre des meilleures pratiques dans ce domaine.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap au titre de l'année 2021, la présentation de ses missions, la promotion des droits de cette catégorie sociale, et de l'ouverture du Mécanisme sur son environnement, afin de rencontrer les différentes parties prenantes dans le domaine du handicap au niveau de chaque région, rappelle-t-on.

A cet égard, le rapporteur et membre du Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap, M. Omar Benyeto, a indiqué que ces rencontres régionales font suite à une série de remarques et de recommandations reçues par le mécanisme lors de la rencontre nationale tenue fin 2019 après sa création et la nomination de ses membres. M. Benyeto a également souligné que les Commissions Régionales des Droits de l'Homme constituent "une extension" du Mécanisme en matière de coordination et de traitement des questions liées au handicap, ainsi que pour ce qui est de la communication, la veille et le suivi, ou encore en termes de réception des plaintes qui leur sont soumises au niveau de chaque région.

Pour sa part, le président de la CRDH-MS, M. Mustapha Laârissa, a affirmé que le Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap est l'un des nouveaux mécanismes de la loi régissant le Conseil National des Droits de l'Homme, aux côtés du mécanisme de prévention de la torture et du mécanisme de protection de l'enfance.

Et de rappeler que cette rencontre consultative se fixe pour mission de s'arrêter sur les points de complémentarité entre l'action du CNDH et des associations œuvrant dans le domaine des personnes en situation de handicap, afin de mieux défendre les droits de cette catégorie sociale.

Rehaussée par la présence d'un aréopage de représentants d'associations œuvrant dans ce domaine, cette rencontre a été tenue dans le respect strict des mesures préventives en vigueur pour enrayer la propagation de la Covid-19.

Cette rencontre a été l'occasion pour l'assistance de suivre un exposé sur les prérogatives et les missions du Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap, avec un focus sur le contexte des rencontres régionales de communication. Il a été question aussi de s'arrêter sur la Convention relative aux droits des personnes souffrant de handicap, les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (les Principes de Paris), la Constitution marocaine de 2011, ainsi que sur la loi n° 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme. De même, l'assistance a examiné le plan d'action du Mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap.