Afrique: Les investissements polonais dans les provinces du sud ouvrent l' accès au marché africain

Des entreprises polonaises sont intéressées par les investissements dans les provinces du sud du Royaume, qui ouvrent l'accès non seulement au marché marocain mais également au continent africain, rapporte le journal polonais Puls Biznseu (Business impulsion).

Dans un article intitulé "Les entreprises polonaises gardent les yeux sur le Maroc", l'organe des milieux économiques et financiers polonais met l'accent sur l'état actuel des relations économiques entre le Maroc et la Pologne. Et de souligner la volonté du Maroc sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI de renforcer le partenariat avec la Pologne, pour permettre à cette dernière de devenir un des dix partenaires les plus importants du Royaume, rapporte la MAP.

La publication évoque la dernière visite d'une mission économique polonaise dans les provinces du sud, notamment à Laâyoune et Dakhla, marquée par une série de rencontres avec des partenaires marocains ayant permis aux hommes d'affaires polonais de prendre connaissance des opportunités d'investissement qu'offre la région, notamment dans le secteur industriel, ainsi que les avantages compétitifs, les facteurs de production et les coûts énergétiques.

Le journal souligne, à ce propos, la réussite de la mission polonaise dans les provinces du sud, notant que des hommes d'affaires polonais portent un intérêt particulier aux provinces sahariennes, qui devraient constituer pour les entreprises polonaises la porte d'entrée non seulement au Maroc, mais également au continent africain.

Organisée en septembre dernier par l'ambassade du Maroc à Varsovie, la visite de la mission économique polonaise, constituée des secteurs de l'industrie de la santé et de l'agriculture, des télécommunications et de l'énergie électrique, de la production de chargeurs pour voitures électriques, et de la fabrication d'équipements, de matériel de lutte contre l'incendie et de conteneurs, a permis à la partie polonaise de relever les efforts déployés par le gouvernement, notamment en termes de promotion d'infrastructures favorables aux entreprises dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.