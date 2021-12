Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club bat péniblement Blessing, Mazembe bute sur Maniema Union

De belles affiches ont marqué le week-end dernier de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le 26 décembre au stade des Martyrs, à Kinshasa, l'AS V.Club s'est extraite du piège Blessing FC de Kolwezi, en match remis de la 9e journée. Il a fallu les dernières minutes de la partie pour vivre des rebondissements inattendus. V.Club a ouvert pourtant le score de dès la 11e mn, suite à un penalty transformé par l'attaquant Glody Lilepo Makabi, après une faute de main d'un défenseur des Bénis de Lualaba, dans sa surface de réparation.

Après avoir encaissé ce but, les joueurs du coach Yves Diba ont tenté de prendre le jeu à leur compte, mais sans inquiéter le gardien de but Nlandu Mavanga de V.Club. Patient Kapongo Ilunga a égalisé à la 90+1e mn. Mais quelques instants avant le coup de sifflet final, le Togolais Marouf Tchakei a scellé une victoire qui allait fuir à V.Club sur une somptueuse balle arrêtée, hors de portée du gardien de but Armand Latoleya de Blessing. Le milieu offensif togolais a été désigné homme du match. En terme de points, Blessing dispose en totalise 13 pour douze matches, occupant la cinquième place au classement. Cette victoire à l'arrachée permet à V.Club de totaliser 32 points au terme de douze matches livrés, confortant sa deuxième place derrière le Tout puissant Mazembe.

Et justement, le club de Lubumbashi n'a pour sa part pas réussi à maintenir sa lancée des victoires, tenu en échec au stade Joseph-Kabila de Kindu, par le club local de Maniema Union sur le score de zéro but partout, en match remis de la deuxième journée. L'on note que Maniema Union n'a jamais battu l'ogre lushois. Et c'était encore le cas le dimanche. Mazembe conserve son leadership au championnat national, avec 38 points glanés en quatorze oppositions. Maniema Union, de son coté, a grappillé un total de 25 points en treize sorties.

Première sortie de Mfutila avec Bazano

Rappelons que le 23 décembre, au stade de la Concorde de Bukavu, l'Etoile du Kivu a été tenue en échec par l'AS Simba de Kolwezi sur un nul de zéro but partout, en match de la 9e journée. Etoile du Kivu, promue cette saison dans l'élite du football national, n'a pu gagner que 7 points alors que Simba, un autre promu, en compte. Notons aussi la première sortie réussie de l'entraîneur Andy Magloire Mfutila (qui a succédé à Raoul Mutufwila) de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, victorieuse, le même jour, sur l'aire de jeu du stade Joseph-Kabila de Kindu, devant Maniema Union, par un but à zéro. Arnold Matumele a inscrit l'unique but de la partie à la 47e mn, permettant aux Lumpas d'atteindre la barre de 17 points en dix matches.