Congo-Brazzaville: Fètes de fin d'année - La FEMB/YM assiste l'orphelinat "Les cris des enfants"

La Fondation Eternel est mon berger d'Yvette Mbuyi (FEMB/YM) a rendu visite, le 24 décembre, aux pensionnaires de l'orphelinat "Les cris des enfants", dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, à l'occasion des festivités de Noël et de fin d'année.

L'équipe de la FEMB/YM, conduite par le coordonnateur, Yves Tshimanga, sous la houlette de la présidente et fondatrice de cette organisation non gouvernementale, Yvette Mbuyi, n'est pas allée les mains vides à l'orphelinat Les cris des enafants. Dans sa gibecière, la FEMB/YM a amené un lot de surgelés, des bidons d'huile, des sacs de riz et de semoule, des paquets de jus, etc., afin de redonner sourire aux enfants orphelins pensionnaires de cette maison, pendant cette période des festivités.

Remettant ces produits, l'assistante sociale, Irène Kitenge, a présenté la vision de la FEMB/YM ainsi que de sa fondatrice. Elle a également encouragé les encadreurs de l'orphelinat dans leur mission, en les exhortant d'espérer en Dieu " qui est le père des orphelins ".

Le coordonnateur Yves Tshimanga, à son tour, a encouragé les responsables de cet établissement à bien encadrer ces enfants et à leur apprendre le bon chemin de la vie qui est, selon lui et la FEMB, le Christ.

Réceptionnant ce don, le responsable de l'orphelinat Les cris des enfants, le pasteur Béni, a remercié la fondation qui, malgré la pluie, a tenu à concrétiser sa promesse. Son souhait a été que cette visite ne soit pas la dernière.

Rappelons que cette fondation mène, depuis sa création il y a quelques années, des actions en faveur des orphelins et des démunis. Avec les moyens de bord, elle laisse, partout où elle passe, une bonne impression à ses hôtes parce qu'elle leur amène le sourire.

Son initiatrice, qui a conçu une vision internationale pour cette structure, lance des appels à toutes les âmes sensibles et les mains généreuses, pour s'associer à cette œuvre au bénéfice des démunis. Elle s'est toujours montrée reconnaissante envers toutes ces personnes qui mettent la main à la pâte afin de permettre à la FEMB/YM d'atteindre ses objectifs et d'accomplir sa mission. Partout où l'équipe de cette fondation met ses pieds, ses gestes en espèce ou en nature ont toujours été accompagnés par une exhortation tant pour les encadreurs que des enfants orphelins en la croyance en Dieu et à Jésus-Christ.