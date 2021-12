Maroc: "Le chemin de l'amour " ou les liens du soufisme entre le Maroc et la Tunisie

"Le chemin de l'amour : Les liens du soufisme entre le Maroc et la Tunisie", est l'intitulé d'une nouvelle parution de l'ambassade du Maroc en Tunisie.

Cet ouvrage comporte un riche aspect des vastes domaines du commun culturel maroco-tunisien, lié notamment au soufisme, qui représente l'un des espaces de partage et de dialogue ayant caractérisé les relations bilatérales entre les deux pays dans leur profondeur spirituelle, lit-on dans la préface écrite par l'ambassadeur du Maroc en Tunisie, Hassan Tariq.

Et de relever que les textes présentés dans cet ouvrage collectif diffèrent par le champ de référence, la méthode et la structure d'écriture mais adoptent pour point commun la prise de conscience de la valeur de l'étendue et de la profondeur du commun culturel, spirituel et religieux au Maroc et en Tunisie.

Dans cet ouvrage, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Abdellah Boussouf, aborde le thème de "la diplomatie religieuse et culturelle, passages sûrs pour le soft power". De son côté, Touria Ikbal, chercheuse et poétesse passionnée du soufisme s'intéresse à la relation entre Jbel Laâlam et Jbal Zaghouane, deux hauts lieux du soufisme au Maroc et en Tunisie. Pour sa part, le chercheur tunisien Mohamed Kahlaoui revient sur le soufisme maghrébin: caractéristiques cognitives et profondeur des liens spirituels et culturels.

Quant à Mohamed Thami Harrak, chercheur et universitaire marocain spécialiste de l'islamisme et du soufisme, il a choisi d'écrire sur le Chadilisme, fondements et prolongements.

Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours pour la réalisation de capsules vidéo sur la participation citoyenne des jeunes et des femmes a été organisée jeudi à Oujda.

Il s'agit de l'étudiant Jawad Koudad, qui a réalisé une capsule vidéo intitulée "Quand-est ce que tu commenceras toi aussi ?", d'Ilham Belakrim, avec la capsule "Une parmi d'autres" et de Hamza Zaghyoun, auteur d'une capsule intitulée "Où que nous soyons, nous pouvons créer la différence".

Ces capsules qui seront largement diffusées à travers les réseaux sociaux et sites web des partenaires de ce projet, visent la promotion de la participation citoyenne des femmes et des jeunes et ont pour objectif de véhiculer des témoignages ou des messages sur les comportements et les attitudes citoyennes de la population dans ce cadre.

Ce concours a été organisé par les deux associations partenaires Oujda Ain Ghazal 2000 (OAG 2000) et l'Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC).

Cette initiative a été initiée en partenariat avec l'Université Mohammed Premier d'Oujda, dans le cadre du projet "Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socioéconomique au Maroc", mis en œuvre en partenariat avec OXFAM-Maroc et MPDL, avec l'appui financier de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID).

Box-office

Le box-office chinois a atteint 46 milliards de yuans (environ 7,22 milliards de dollars) de recettes, à seulement une semaine de la fin de l'année, conservant ainsi sa position de premier marché mondial pour la deuxième année consécutive, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle.

Huit des dix premières recettes de l'année au box-office chinois sont des productions nationales, selon les données de la plateforme de billetterie "Maoyan Entertainment". La tête du classement annuel est occupée par la superproduction patriotique chinoise "La bataille du lac Changjin", qui a rapporté près de 5,77 milliards de yuans depuis le 30 septembre.

D'après les données de "Maoyan" et du site spécialisé "Box Office Mojo", cette épopée de guerre est actuellement le film ayant engendré les plus grosses recettes au box-office chinois et le film le plus rentable au monde, cette année.

Les comédies chinoises "Hi, Mom" et "Detective Chinatown 3", toutes deux projetées au cours des vacances du Nouvel An lunaire chinois, se sont classées deuxième et troisième au box-office chinois pour 2021, avec des recettes respectives de 5,41 milliards et de 4,52 milliards de yuans.

Les deux seuls films étrangers figurant parmi les dix premiers sont les productions américaines "F9: The Fast Saga" et "Godzilla vs. Kong", aux cinquième et huitième places respectivement, avec 1,39 milliard et 1,23 milliard de yuans.