Maroc: INDH - 27 projets pour le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux dans la province d'Essaouira en 2021

Essaouira — Un total de 27 projets, d'une valeur globale 17,500 millions de DH, ont été retenus par le Comité provincial du Développement humain (CPDH) d'Essaouira dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base au titre de l'année 2021.

Ces projets sont ventilés entre 23 programmés dans le secteur de l'eau (5.734.000 DH), 3 dans le domaine des routes (10.766.000 DH) et un seul projet dans le secteur de la santé (1.000.000 DH), font ressortir les chiffres de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province, rendus publics à l'occasion de la quatrième réunion du CPDH au titre de l'année qui s'achève.

S'agissant du secteur de l'eau, les projets retenus concernent 57 douars dans 20 communes rurales, soit 35.480 bénéficiaires au total, relève la même source.

Pour ce qui est des routes, trois projets prévoyant la réalisation d'une trentaine de kilomètres reliant une vingtaine de douars dans 5 collectivités territoriales (3.650 bénéficiaires) ont été programmés durant l'année 2021, alors que le projet restant a porté sur l'acquisition d'un appareil au profit des insuffisants rénaux (122 bénéficiaires).

Cette 4ème réunion du CPDH au titre de l'année 2021 a été consacrée à l'actualisation du règlement intérieur du CPDH, à la présentation du bilan des réalisations accomplies dans le cadre de certains axes des programmes de l'INDH, notamment le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base pour la période 2017-2021 et les perspectives dudit programme au titre de l'exercice 2022, ainsi que des réalisations dans le domaine de la promotion de l'enseignement préscolaire.

Il a été également question du bilan du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, avec un focus sur la création des entreprises en 2020-2021, et le plan d'action 2022 du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base.

Cette réunion a été marquée par l'adoption de quatre conventions de partenariat entre l'INDH et divers partenaires (Association Zakoura pour l'éducation, les conseils provincial et communal d'Essaouira et l'ANDZOA).