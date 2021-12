Tunisie: Protection des personnes agées / Un nouveau club d'accueil et d'animation à Mornag - Typiquement tunisien

En faisant le tour de divers pavillons, l'on constate un style de conception favorisant toutes les conditions du confort et de la quiétude. Des services des soins et d'assistance dernier cri. Et des menus légers, mais consistants, avec des repas offerts cinq fois par jour. D'autres sont servis sur commande. "Acropolis" est aussi un environnement propice à la détente et aux loisirs.

"Acropolis", ce n'est ni un hôtel, ni une résidence et non plus une maison d'hôtes ou de retraite. C'est un centre de protection des personnes âgées et celles de trente ans et plus. Inauguré il y a presque deux mois par la ministre de la Femme, il vient d'ouvrir ses portes à une clientèle bien particulière.

A nos seniors en particulier, personnes à besoins spécifiques, mais aussi à tous ceux de différentes nationalités, résidents ou passagers. Y com- pris la catégorie jeune, hormis les petits enfants.

Ces derniers ne sont pas concernés. Sur une belle colline à Mornag, région agricole à quelques kilo- mètres de Tunis, se situe ce centre de repos dont la vue donne sur des vergers et un paysage ver- doyant riche en potentiel naturel et écologique. Il s'étend sur un terrain de 2,7 ha ouvrant directement sur la voie Tunis-Grombalia.

De loin, la bâtisse en rose et blanc semble être adossée à Djebel "Ersas", et confère à l'espace une ambiance de convivialité. Mais aussi découvertes, animation et retrouvailles, où chacun peut trouver son compte.

Ses habitués ont de quoi se réjouir : hébergement, restauration, café, sport, circuit de randonnées, parcs aux arbres fruitiers et bien d'autres coins du bien-être et remise en forme.

Une échappée belle, là où l'on peut se libérer des contraintes profession- nelles et de la monotonie d'un quotidien si stressant. Un staff d'auxiliaires de vie, d'animateurs et des infirmiers sont aussi au service des personnes âgées, mais aussi celles à besoins spécifiques.

Confort et quiétude

Enfants s'abstenir, semble-t-il. Car, ce centre de repos, pensé et conçu de manière à fournir un cadre idéal de détente et d'épanouissement, n'est pas fait pour supporter les caprices des enfants, justifie sa propriétaire, Mme Marina Kobzar, une Ukraino- Allemande vivant en Tunisie depuis une vingtaine d'années. Trop attachée à notre pays, elle a voulu s'y investir, se donnant à fond pour le bien-être humain.

"C'est un projet privé social typiquement tunisien réalisé et géré conformément au cahier des charges tunisien, et dont toutes les prestations sont aussi ser- vies par un personnel tunisien hautement qualifié", indique-t- elle. Sa directrice, responsable de sa gestion, est aussi tunisienne. Imen veille au bon fonctionnement du centre. D'après ses dires, il s'agit d'un projet pilote présentant un concept unique en Tunisie. "L'idée était celle d'un club des personnes âgées qui sort de l'ordinaire.

Et lorsqu'on dit personnes âgées, on ne vise pas uniquement les retraités, la génération moins jeune est aussi ciblée", précise- t-elle. Faisant le tour de divers pavillons, l'on constate un style de concep- tion favorisant toutes les condi- tions du confort et de la quiétude.

Des services de soins et d'assistance à bout portant. Et des menus légers, mais consistants, avec des repas offerts cinq fois par jour. D'autres sont servis sur commande. Acropolis est aussi un environnement propice aux détentes et loisirs. On y trouve un "Jurassic parc" avec un millier d'arbres forestiers et arbustes, un théâtre en plein air, un parcours de santé botanique, un espace de rencontre et autres.

Bref, ce centre de repos, comme aime l'appeler sa promotrice Mme Kobzar, est un exemple dans le secteur du social. Le volume d'investissement est estimé à 4 milliards de nos millimes, selon son associée Sonia Ben Attaya, une Franco-Tunisienne établie à Paris, où elle gère actuel- lement une ONG dénommée "Vie belle". Ces jours-ci, elle est en train de faire la promotion dudit centre.