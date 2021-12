Seychelles: Le pays soumet son second rapport à la Fisheries Transparency Initiative

Il y a une douzaine d'espèces de poissons dans les eaux des Seychelles qui sont déjà surexploitées ou le seront éventuellement, a déclaré la nation insulaire dans son deuxième rapport à la Fisheries Transparency Initiative (FiTI).

Le rapport résume les informations clés sur l'état du secteur de la pêche aux Seychelles afin d'accroître la compréhension et l'appréciation du public sur le secteur. Il évalue également le niveau de conformité par rapport aux 12 exigences de transparence de la norme FiTI.

Les Seychelles ont soumis leur deuxième rapport à la FiTI le 15 décembre, et la semaine dernière, le compilateur du rapport, Jude Bijoux, a déclaré qu'il y avait plus de normes de la FiTI à mettre en œuvre "afin que les Seychelles puissent devenir plus transparentes".

" Cela inclut le soutien sectoriel où la FiTI demande que les soutiens fournis soient présentés par navire. Lorsque nous le ventilons par secteur, nous pourrons voir quel secteur de la pêche absorbe la plupart des subventions offertes. Ces informations aideront le gouvernement à prendre de meilleures décisions sur la façon dont chaque sous-secteur doit être soutenu ", a déclaré M. Bijoux.

Le rapport de la FiTI recommande que davantage d'informations soient fournies sur les différents secteurs de la pêche qui ont bénéficié de filiales, de types d'exportations, d'accords de pêche et de propriété effective.

Concernant les recommandations formulées dans le rapport de la FiTI pour l'année 2019, M. Bijoux a déclaré qu'"il y avait un total de 34 recommandations, dont les trois quarts des recommandations qui étaient dues pour la fin de 2020, ont été mises en œuvre".

Il a dit que les rares recommandations qui n'ont pas été mis en œuvre étaient dus à des contraintes de personnel et de temps.

"Certaines informations ne sont pas complètes ou ne sont pas disponibles car certaines informations ne sont pas collectées ou ne sont pas compilées. L'une des recommandations était de publier tous les frais facturés pour les permis et les services de pêche, cela n'a pas encore été fait. La SFA a cependant déclaré que cela sera mis en œuvre avant la fin de l'année prochaine ", a expliqué M. Bijoux.

Dans l'avant-propos du rapport, le responsable national de la FiTI des Seychelles, Philippe Michaud, a déclaré que le rapport a également renforcé la crédibilité des Seychelles en tant que nation de pêche responsable.

" Le gouvernement a besoin de la bonne information pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il est important de connaître l'état du stock de poissons, par exemple, comment il évolue, combien de recherches ont été faites sur les différents stocks, combien d'accords de pêche ont été signés. Ces accords doivent être rendus publics. Il est également important de s'assurer que toutes ces informations peuvent être comparées ", a déclaré M. Michaud.

Il a ajouté qu'"il y a beaucoup d'informations qui doivent être fournies aux organisations internationales et ce rapport facilite cela et aide la SFA à être plus à jour en ce qui concerne ces informations".

La pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.