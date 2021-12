Algérie: Le soutien constant de l'Algérie a contribué à l'amélioration des capacités scientifiques du peuple palestinien

ALGER-Le ministre palestinien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mahmoud Moussa Ahmed Abu Mouisse a affirmé, lundi à Alger, que le soutien historique constant de l'Algérie "a contribué à l'amélioration des capacités scientifiques" du peuple palestinien et lui a permis de renforcer sa résistance contre l'occupation israélienne.

"Le soutien de l'Algérie à l'Etat de Palestine dans différents domaines, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, traduit le niveau des relations historiques unissant la Palestine et l'Algérie et la poursuite de son soutien, à travers l'octroi de bourses d'études en faveur des étudiants dans les différentes spécialités scientifiques", a déclaré le ministre palestinien à la presse au terme de l'audience que lui a accordée son homologue algérien, Abdelbaki Benziane, en marge du la 18e Conférence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le monde arabe.

La rencontre a permis "d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l'intensification des échanges de visites entre enseignants et étudiants des deux pays, et l'exploitation des plateformes numériques pour renforcer l'échange d'expertises entre les enseignants algériens et leurs homologues palestiniens".

Pour sa part, M. Benziane a exprimé "la pleine disponibilité de l'Algérie à poursuivre le soutien du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique palestinien, et ce à travers le passage de la coopération bilatérale à la coopération dans le domaine de la recherche scientifique, ne se limitant pas uniquement à la formation d'étudiants".

A cette occasion, M. Benziane a annoncé "la conclusion de convention de coopération entre les deux pays à la fin janvier prochain pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les spécialités technologiques et l'échange d'expériences entre étudiants et enseignants des deux pays".

La 18e conférence des ministres responsables de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe se poursuit au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal (Alger).