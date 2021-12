Algérie: Lutte-championnat d'Algérie - L'édition 2021-2022 à Oran vendredi et samedi prochains

Alger — Le championnat d'Algérie de lutte (seniors garçons et filles) se déroulera vendredi et samedi prochains (31 décembre et 1er janvier) au Palais des sports Hamou-Boutlilis d'Oran, en prévision des Jeux méditerranéens-2022 prévus dans la même ville l'été prochain, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Prévues sur deux jours, les épreuves de ce championnat d'Algérie concerneront les deux styles, libre et gréco-romaine, ainsi que la lutte féminine. Les tours éliminatoires se dérouleront la matinée, alors que les finales sont programmées les après-midi.

Pour la journée de vendredi, les athlètes se disputeront les titres, en lutte libre, dans les catégories 61kg, 70kg, 79kg, 92kg et 125kg, alors que ceux de la Gréco-romaine, concourront dans les catégories des 55kg, 63kg, 72kg, 82kg et 97kg. La compétition féminine concernera, le vendredi, les catégories des 50kg, 55kg, 59kg, 65kg et 72kg.

En revanche, la journée de samedi verra l'entrée en lice des athlètes de la Lutte libre dans les catégories 57kg, 65kg, 74kg, 86kg et 97kg. Ceux de la Gréco-romaine monteront sur le tapis dans les catégories 60kg, 67kg, 77kg, 87kg et 130kg. En lutte féminine, les filles livreront des combats chez les 53kg, 57kg, 62kg, 68kg et 76kg.